El siniestro se reportó la tarde de este martes en el área cercana a avenida Patria y Acueducto; hasta el momento no se reportan personas lesionadas.

Elementos de Protección Civil y Bomberos de Guadalajara y Zapopan mantienen labores para combatir un incendio registrado la tarde de este martes en la zona del Bosque Los Colomos, en el cruce cercano de avenida Patria y Acueducto.

De acuerdo con autoridades, hasta el momento no se han reportado personas lesionadas derivado del siniestro.

A través de sus canales oficiales, Protección Civil y Bomberos de Guadalajara pidió a la población evitar circular por la zona y permitir el paso de las unidades de emergencia para no entorpecer las maniobras de atención y control del fuego.

Hasta ahora se desconocen las causas que originaron el incendio.

En el sitio continúan trabajando elementos de ambos municipios para contener las llamas y evitar que el fuego se propague hacia otras zonas del bosque.

MF