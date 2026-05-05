Martes, 05 de Mayo 2026

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Se registra incendio en zona de Los Colomos

Bomberos mantienen labores para combatir un incendio registrado la tarde de este martes en la zona del Bosque Los Colomos, en el cruce cercano de avenida Patria y Acueducto

Por: Rodolfo Casas

De acuerdo con autoridades, hasta el momento no se han reportado personas lesionadas derivado del siniestro. ESPECIAL

De acuerdo con autoridades, hasta el momento no se han reportado personas lesionadas derivado del siniestro. ESPECIAL

El siniestro se reportó la tarde de este martes en el área cercana a avenida Patria y Acueducto; hasta el momento no se reportan personas lesionadas.

Elementos de Protección Civil y Bomberos de Guadalajara y Zapopan mantienen labores para combatir un incendio registrado la tarde de este martes en la zona del Bosque Los Colomos, en el cruce cercano de avenida Patria y Acueducto.

De acuerdo con autoridades, hasta el momento no se han reportado personas lesionadas derivado del siniestro.

A través de sus canales oficiales, Protección Civil y Bomberos de Guadalajara pidió a la población evitar circular por la zona y permitir el paso de las unidades de emergencia para no entorpecer las maniobras de atención y control del fuego.

Hasta ahora se desconocen las causas que originaron el incendio.

En el sitio continúan trabajando elementos de ambos municipios para contener las llamas y evitar que el fuego se propague hacia otras zonas del bosque.

MF

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