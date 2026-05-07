Guadalajara apuesta por academias comunitarias para impulsar emprendimiento y cuidados

El Gobierno de Guadalajara arrancó este miércoles las obras de rehabilitación de la Academia Municipal número 14 “Gerardo Murillo Dr. Atl”, espacio que forma parte de la estrategia municipal enfocada en capacitación de mujeres, personas cuidadoras, emprendimiento y fortalecimiento del sistema de cuidados.

Dicha intervención contempla una inversión de 24 millones de pesos y forma parte del compromiso de ampliar y renovar las academias municipales de la ciudad.

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Durante el inicio de las obras, el coordinador general de Cuidados de Guadalajara, Marco Ocegueda Sánchez, señaló que estos espacios han evolucionado con el tiempo hasta convertirse en centros de emprendimiento y formación comunitaria.

“Cuando iniciamos este proyecto de Gobierno, conocimos el proceso de cómo las academias se fueron transformando en centros de emprendimiento para la mujer”, explicó.

Actualmente, Guadalajara cuenta con tres academias municipales activas que ofrecen alrededor de 280 cursos y atienden a más de seis mil usuarios , en su mayoría mujeres, de acuerdo con datos presentados por el municipio.

Ocegueda agregó que la renovación busca adaptar los espacios a las necesidades de mujeres cuidadoras y amas de casa mediante instalaciones más funcionales y flexibles.

Entre las adecuaciones previstas se encuentran ampliación de zonas de capacitación, consultorios, espacios de atención y baños con cambiadores.

Además, el municipio informó que se busca fortalecer cursos de rápida inserción laboral y generación de ingresos, incluyendo talleres especializados como capacitación en operación de drones, uno de los programas que, según autoridades, ha registrado alta demanda.

Mujeres concentran la mayor parte de las labores de cuidados no remuneradas, señala INEGI

En México, las labores de cuidados continúan concentrándose principalmente en mujeres. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), las mujeres realizan cerca del 75% del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado del país.

Estas actividades representan alrededor del 26% del Producto Interno Bruto del país, lo que ha llevado a Gobiernos como el de Guadalajara a impulsar políticas y espacios enfocados en apoyar a mujeres y personas cuidadoras para facilitar su acceso a capacitación y autonomía económica.

Por su parte, el director de Obras Públicas de Guadalajara, Juan Carlos Arauz Abarca, detalló que también serán intervenidas las academias municipales 5 y 25 como parte del mismo programa de rehabilitación.

“A mí me toca dejar chula esta academia, vamos a duplicar las zonas de capacitación y construir consultorios para la atención que se va a dar”, comentó.

Durante el evento también participó Ivette Ríos, beneficiaria de los talleres municipales, quien actualmente cursa capacitación en aplicación de uñas.

“La remodelación refleja un compromiso real para la capacitación de la ciudadanía. Estas acciones no solo transforman instalaciones, también vidas”, expresó.

Gobierno de Guadalajara busca fortalecer autonomía económica y espacios comunitarios

La presidenta municipal de Guadalajara, Verónica Delgadillo, afirmó que el proyecto forma parte de la estrategia de cuidados impulsada por su administración, enfocada principalmente en mujeres cuidadoras, adultos mayores y personas que requieren espacios comunitarios.

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“No solo estamos renovando una academia municipal, estamos provocando muchas cosas, queremos proporcionar herramientas para que los usuarios de estas academias puedan salir adelante”, señaló la alcaldesa.

Finalmente, Delgadillo destacó que muchas mujeres que participan en estos espacios logran fortalecer su autonomía económica mediante capacitación y emprendimiento , mientras que adultos mayores encuentran espacios de convivencia y acompañamiento.

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