Jalisco convierte 374 Farmacias Guadalajara en espacios seguros para mujeres

Este viernes el Gobierno de Jalisco dio a conocer que, con el objetivo de fortalecer los mecanismos de atención ante emergencias, en particular para las mujeres que por diversas circunstancias enfrenten alguna situación de peligro, firmó un convenio de colaboración con Farmacias Guadalajara para brindar espacios seguros para la ciudadanía.

La alianza fue suscrita a través del C5 Escudo Jalisco y la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres (SISEMH), y permitirá que 374 sucursales de la cadena farmacéutica sean reconocidas como “Zonas Pulso de Vida”.

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De esta forma, lo que se busca es ampliar el número de espacios de resguardo para niñas, adolescentes o mujeres que se sientan vulnerables o desprotegidas ante algún caso de acoso o violencia de género.

Pablo Lemus Navarro, Gobernador del Estado, reconoció el compromiso, responsabilidad social e interés de Farmacias Guadalajara para trabajar de la mano del Gobierno de Jalisco e instancias estatales , como la Secretaría de Seguridad (con participación activa de la Policía del Estado), C5 Escudo Jalisco y las policías municipales.

CORTESÍA

Por su parte, el SISEMH será la instancia rectora de la capacitación que recibirán las y los socios de cada farmacia, a fin de que cuenten con la preparación necesaria para poder auxiliar a la población en estos temas.

“Farmacias Guadalajara es una empresa socialmente responsable, siempre lo ha sido en los momentos más complicados de las personas. Y que estas 374 sucursales se incorporen a ‘Pulso de Vida’ es una gran noticia para las mujeres de Jalisco", afirmó el Mandatario estatal.

"¿Qué van a poder hacer? Si hay una situación de riesgo, cuando van caminando cerca de una sucursal de estas 374 Farmacias Guadalajara, van a poder entrar, pedir apoyo al personal que está capacitado, y se va a activar un botón de pánico que está conectado a nuestro C5 Escudo Jalisco , y nosotros tenemos la obligación de llegar a atender a esa mujer, quien será resguardada mientras llegamos", detalló el Gobernador del Estado.

Julieta Mora Chávez, Directora de Mercadotecnia y Publicidad de Farmacias Guadalajara, señaló que con el convenio se fortalece la colaboración con el Gobierno de Jalisco, pero, principalmente, su compromiso con las y los ciudadanos, pues dijo, "las Farmacias Guadalajara son espacios seguros para las mujeres y sus sucursales siempre han sido un sitio de cercanía".

"Hoy damos un paso adicional para coordinar mejor nuestros protocolos con las autoridades. Nuestro compromiso con las mujeres es histórico, institucional y permanente", afirmó Mora Chávez.

Por su parte, Juan Carlos Contreras Vargas, Director General de C5 Escudo Jalisco, agradeció la disposición de Farmacias Guadalajara para sumarse a la estrategia “Zonas Pulso de Vida” y convertirse en espacios seguros para las jaliscienses.

"Quiero agradecer mucho a Farmacias Guadalajara, siempre han sido un aliado estratégico de no solamente utilizar el botón de auxilio para un tema de emergencia del negocio, sino para ayudar a la ciudadanía, a las mujeres de Jalisco", destacó Contreras Vargas.

Ciudadanía podrá solicitar apoyo en las Farmacias Guadalajara

El acuerdo entre C5 Escudo Jalisco y Farmacias Guadalajara permitirá que establecimientos de la cadena funcionen como puntos de apoyo para la población , especialmente en casos relacionados con violencia de género, facilitando la activación de protocolos de atención y la comunicación inmediata con los servicios de emergencia.

A través de este convenio, el personal de Farmacias Guadalajara podrá canalizar reportes a las autoridades mediante los mecanismos institucionales de atención, lo que permitirá fortalecer la prevención, mejorar la capacidad de respuesta y ofrecer espacios de resguardo para personas que se encuentren en una situación de riesgo.

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Así, la integración de estos establecimientos como “Zonas Pulso de Vida” también permitirá priorizar la atención de casos de violencia contra las mujeres, mediante la articulación con la red de servicios de emergencia y seguridad que opera de manera permanente en el Estado.

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Con esta alianza, C5 Escudo Jalisco refuerza la colaboración con el sector privado para ampliar la red de apoyo ciudadano, impulsar acciones de prevención y consolidar una estrategia de seguridad basada en la coordinación institucional y la participación social.

Durante el evento protocolario participaron Fabiola Loya Hernández, titular de la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres (SISEMH), así como de Franco Uriel Álvarez, Representante Corporativo de Farmacias Guadalajara.

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