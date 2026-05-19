Jalisco: Así puedes conseguir un 90% de descuento en recargos antes del 31 de mayo

El Programa de Regularización de Contribuciones Locales 2026, impulsado por el Gobierno de Jalisco, permite reducir hasta un 90% de descuento en recargos y un 100% de descuento en multas. No obstante, estos descuento solamente se aplican a aquellas personas que hayan liquidado el total de su adeudo a más tardar el domingo 31 de mayo.De acuerdo con la información difundida por la Secretaría de la Hacienda Pública de Jalisco, no se necesita una solicitud adicional ni tampoco llevar a cabo trámites complicados para obtener los descuentos.En realidad, el sistema del portal oficial del Servicio Estatal Tributario (SET) tiene la capacidad de calcular de forma automática la reducción del precio al momento de generar la línea de pago.Estos son los requisitos para acceder al descuento:Asimismo, la institución recordó que este descuento solo es válido sobre multas y recargos acumulados, no sobre el impuesto original.Este trámite puede hacerse en línea, o puede realizarse de manera presencial en las oficinas recaudadoras.Para realizar el trámite en línea:Para realizar el pago presencial:Para aclaraciones o registros se puede acudir a la dirección General de Orientación y Servicios:Calle Magisterio #1499, esquina Tamaulipas, colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco.Por otro lado, se puede efectuar el pago en:Sea cual sea la modalidad, el descuento se ve reflejado de manera automática luego de pagar.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03AL