Jalisco: Así puedes conseguir un 90% de descuento en recargos antes del 31 de mayo

El Programa de Regularización de Contribuciones Locales 2026, impulsado por el Gobierno de Jalisco, permite reducir hasta un 90% de descuento en recargos y un 100% de descuento en multas. No obstante, estos descuento solamente se aplican a aquellas personas que hayan liquidado el total de su adeudo a más tardar el domingo 31 de mayo.

¿Cuáles son los requisitos para que se apliquen los descuentos?

De acuerdo con la información difundida por la Secretaría de la Hacienda Pública de Jalisco, no se necesita una solicitud adicional ni tampoco llevar a cabo trámites complicados para obtener los descuentos.

En realidad, el sistema del portal oficial del Servicio Estatal Tributario (SET) tiene la capacidad de calcular de forma automática la reducción del precio al momento de generar la línea de pago.

Estos son los requisitos para acceder al descuento:

Cubrir el total del adeudo en un solo pago

Hacer el pago durante la primera fase del programa

Tener obligaciones fiscales pendientes de ejercicios anteriores

Asimismo, la institución recordó que este descuento solo es válido sobre multas y recargos acumulados, no sobre el impuesto original.

¿Cuáles son los pasos para recibir el descuento?

Este trámite puede hacerse en línea, o puede realizarse de manera presencial en las oficinas recaudadoras.

Para realizar el trámite en línea:

Ingresar al portal oficial de Servicios Electrónicos de la Hacienda de Jalisco

Consultar el adeudo fiscal

Generar la referencia de pago

De forma automática se generará un descuento del 90% en recargos y un 100% en multas

Se requiere pago con tarjeta, o bien, imprimir la línea de captura para realizar el pago en bancos o tiendas autorizadas

Para realizar el pago presencial:

Para aclaraciones o registros se puede acudir a la dirección General de Orientación y Servicios:

Calle Magisterio #1499, esquina Tamaulipas, colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco.

Por otro lado, se puede efectuar el pago en:

Oficinas Recaudadoras del Estado

Ventanillas autorizadas

Bancos participantes

Sea cual sea la modalidad, el descuento se ve reflejado de manera automática luego de pagar.

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