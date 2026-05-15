La Dirección de Movilidad y Transporte Zapopan informó que el próximo sábado 16 y domingo 17 de mayo se implementarán cierres viales y modificaciones a la circulación en diversas avenidas y calles de la ciudad debido al Medio Maratón de Zapopan 2026.

La competencia, que este año estará inspirada en el ambiente mundialista rumbo a la Copa del Mundo 2026, reunirá por primera vez a ocho mil corredores y corredoras, consolidándose como una de las fiestas atléticas con mayor tradición y convocatoria de la entidad.

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CORTESÍA/ Dirección de Movilidad y Transporte Zapopan

Cierres viales por el Medio Maratón de Zapopan

De acuerdo con Movilidad Zapopan, las modificaciones viales se realizan por el montaje y recorrido del circuito del Medio Maratón.

Los cierres viales serán a partir del sábado 16 de mayo a las 10:00 horas hasta el domingo 17 de mayo a las 14:00 horas, en las siguientes calles y avenidas:

Avenida Hidalgo

Avenida Juan Pablo II

Javier Mina

Eva Briseño

Avenida Patria

Avenida Manuel Ávila Camacho

CORTESÍA/ Dirección de Movilidad y Transporte Zapopan

También puedes consultar el mapa de los cierres viales:

¿Cuándo será el Medio Maratón de Zapopan?

La edición número 37 de los 21K de Zapopan se llevará a cabo el próximo domingo 17 de mayo a las 06:30 horas, teniendo como punto de salida las inmediaciones de la Presidencia Municipal de Zapopan, sobre avenida Hidalgo.

Autoridades municipales prevén una importante movilización de participantes, staff y asistentes desde un día antes, motivo por el cual comenzarán los cierres y ajustes viales en los puntos mencionados.

Medio Maratón rompe récord de participación

Para esta edición, las inscripciones se agotaron desde el pasado 9 de marzo, por lo que los ocho mil participantes ya confirmados se preparan para recorrer una de las rutas más exigentes del Estado.

Además, el evento contará con una bolsa de premiación histórica. Mientras que en 2025 se repartieron 920 mil pesos, este año la cifra aumentó a 1 millón 500 mil pesos, convirtiéndose en uno de los incentivos económicos más importantes para competencias atléticas en el municipio.

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