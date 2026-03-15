La V Región Militar informó hoy sobre la detención de José “N”, alias “Pepe”, persona clave en la detención de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”.

La Comandancia de la V Región Militar informó que personal de Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional detuvo a José “N”, alias “Pepe”, durante patrullajes terrestres en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco .

“José ‘N’, alias ‘Pepe’, es considerado uno de los principales operadores logísticos del CNG y fue la persona encargada de trasladar a la pareja sentimental del extinto Rubén Oseguera Cervantes, alias ‘Mencho’, a Tapalpa, Jalisco, el pasado 22 de febrero de 2026”, detalló la dependencia.

Al detenido se le aseguró droga, armamento y un vehículo, por lo que fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República (FEMDO), con sede en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, para continuar con las investigaciones, las acciones periciales pertinentes y determinar su situación jurídica.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó hace unos días que el operativo realizado en Tapalpa, Jalisco, en el que se buscaba detener a Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”, se desarrolló en pocas horas y concluyó con el abatimiento del líder del Cártel Nueva Generación (CNG).

El funcionario federal explicó que la movilización fue ejecutada por el Ejército mexicano y se llevó a cabo en menos de 24 horas desde que comenzó el despliegue de las fuerzas de seguridad.

De acuerdo con García Harfuch, la operación inició la mañana del pasado 22 de febrero y derivó en una serie de hechos violentos en distintas zonas del estado, entre ellos narcobloqueos y quema de vehículos. Estos hechos dejaron un saldo de 62 personas fallecidas, entre militares, integrantes de la Guardia Nacional, presuntos criminales y civiles.

García Harfuch precisó que la acción táctica que permitió ubicar y neutralizar al dirigente del CNG tuvo una duración aproximada de dos horas.

Durante ese lapso, las fuerzas federales lograron primero la neutralización de Oseguera Cervantes, considerado uno de los líderes del crimen organizado más buscados en México.

“El Mencho” era un objetivo prioritario para las autoridades mexicanas debido al impacto de las actividades del CNG en distintas zonas del territorio nacional.

Según García Harfuch, el líder criminal había provocado afectaciones no solo en México , sino también en varios lugares de Latinoamérica y en Estados Unidos.

SV