Con el Malecón de Chapala como escenario, y en un ambiente de alegría y esperanza, 21 parejas contrajeron matrimonio civil durante la celebración de las bodas colectivas que formaron parte de “En Chapala, sí acepto”.

Un atardecer frente al lago fue el fondo que tuvo la ceremonia encabezada por el Presidente municipal, Alejandro Aguirre Curiel, declaró legalmente unidos a los contrayentes, deseándoles una vida llena de felicidad, respeto y amor en esta nueva etapa de sus vidas.

Durante el evento, las parejas y sus familias disfrutaron de un ambiente festivo con música en vivo que acompañó cada momento de la ceremonia.

Como parte "En Chapala, sí acepto", iniciativa impulsada por el ayuntamiento de Chapala, las bodas se realizaron de manera totalmente gratuita, brindando a las parejas la oportunidad de formalizar su unión en un entorno especial.

Fortalecer la familia como base de la sociedad

En el brindis oficial, el Presidente municipal reiteró sus mejores deseos para los nuevos matrimonios, destacando la importancia de fortalecer la familia como base de la sociedad y reconociendo la confianza de las parejas que decidieron formar parte de esta iniciativa.

AYUNTAMIENTO DE CHAPALA

Con mariachi y pirotecnia celebran a los recién casados

Al finalizar la ceremonia civil, los nuevos esposos celebraron con un coctel, bebidas y un pastel especialmente preparado para cada pareja, en un momento de convivencia y alegría compartido con familiares y amigos.

La celebración en el malecón continuó con la tradicional música de mariachi, así como pirotecnia que iluminó el cielo de Chapala para festejar el amor y la unión de los recién casados.

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Además, informó el Ayuntamiento, como recuerdo de este día especial, cada una de las parejas tuvo su sesión de fotografías, capturando los momentos más significativos de la ceremonia y de la celebración.

"Con eventos como ‘En Chapala, sí acepto’, el Gobierno de Chapala reafirma su compromiso de promover los valores familiares y generar espacios que fortalezcan el amor, la unión y la convivencia entre la comunidad", finalizó la alcaldía.

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