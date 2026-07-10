IPEC Jalisco modifica lineamientos de paridad tras resolución del TEPJF

El Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco (IEPC) aprobó modificaciones a los Lineamientos de Paridad e Inclusión para el proceso electoral de 2027 tras la resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que revocó los lineamientos emitidos por el organismo electoral.

El pasado 23 de junio, la Sala Superior del TEPJF revocó las medidas de igualdad de género para que en la elección por la alcaldía de Zapopan y otros siete municipios de Jalisco en 2027 también participen hombres y no solamente mujeres como lo habían establecido el IEPC y tribunales electorales.

Por ello, el organismo electoral derogó los lineamientos, el cual establecía que las candidaturas a las presidencias municipales de Zapopan, Tonalá, San Juan de los Lagos, Ixtlahuacán de los Membrillos, La Barca, Autlán de Navarro, Chapala y Poncitlán debían ser encabezadas exclusivamente por mujeres . También quedó sin efecto la medida de reforzamiento prevista para el municipio de Zapopan, en la cual, solamente competirían mujeres de comunidades vulnerables como de indígenas, con alguna discapacidad o de la diversidad sexual.

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La consejera presidenta provisional del IEPC, Claudia Alejandra Vargas, señaló que las adecuaciones buscan dar cumplimiento a la resolución judicial sin alterar el resto de las disposiciones en materia de paridad e inclusión que permanecen vigentes para el proceso electoral de 2026-2027.

Esto se da porque, a decir de la consejera presidenta, la resolución del TEPJF implicó que, únicamente se eliminaran las medidas que perdieron sustento jurídico, con el propósito de brindar certeza a partidos políticos, candidaturas y ciudadanía sobre las reglas que deberán aplicarse en la próxima contienda.

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Por su parte, la consejera Silvia Guadalupe Bustos afirmó que el cumplimiento de una resolución jurisdiccional representa una obligación institucional y no implica un retroceso en materia de igualdad de género . Añadió que continúan vigentes los criterios de paridad horizontal y vertical, así como las acciones afirmativas dirigidas a grupos históricamente discriminados.

Entre dichas disposiciones, están los bloques de paridad y competitividad que establecen que cada partido deberá armar un bloque de 20 municipios según la población que tengan y resultados que obtuvieron en la anterior elección para que también se dividan en dos bloques de 10 para que postulen la misma cantidad de hombres y mujeres.

JM