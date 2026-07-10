Playa de Puerto Vallarta, no apta para uso recreativo en verano: Cofepris

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) informó que la Playa del Cuale, ubicada en Puerto Vallarta, fue clasificada como no apta para uso recreativo durante la temporada vacacional de verano 2026, luego de que los análisis de calidad del agua detectaran niveles de contaminación microbiológica por encima de los límites establecidos por las autoridades sanitarias.

De acuerdo con los resultados del monitoreo nacional previo al periodo vacacional, esta playa fue la única en Jalisco que rebasó el parámetro permitido de enterococos, bacterias utilizadas como indicador de contaminación fecal en cuerpos de agua destinados a actividades recreativas.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) establece un límite máximo de 200 NMP (Número Más Probable) de enterococos por cada 100 mililitros de agua para considerar una playa apta para el contacto primario.

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El estudio fue realizado entre el 15 de junio y el 1 de julio como parte del programa Playas Limpias 2026 , mediante el cual se analizaron dos mil 279 muestras obtenidas en 393 puntos de monitoreo distribuidos en 289 playas de 76 destinos turísticos de las 17 entidades costeras del país.

A nivel nacional, la Cofepris reportó que el 98.3% de las playas evaluadas cumplen con los criterios sanitarios para recibir visitantes durante el periodo vacacional. Solamente cinco playas fueron clasificadas como no aptas: Playa de Tijuana, en Baja California; Playa del Cuale, en Puerto Vallarta; Playa Principal, en Puerto Escondido, Oaxaca; y las playas José Martí y Tumbao, en Veracruz.

Tras la detección de los niveles elevados de contaminación en Playa del Cuale, la autoridad sanitaria federal informó que ya trabaja de manera coordinada con las autoridades estatales, municipales y los Comités de Playas Limpias para implementar acciones de saneamiento y vigilancia que permitan recuperar la calidad del agua en el menor tiempo posible.

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Asimismo, se contempla la instalación de señalización preventiva para informar a residentes y turistas sobre la recomendación de evitar actividades recreativas de contacto directo con el agua, como nadar o practicar deportes acuáticos , mientras persistan las condiciones detectadas.

¿Hay más playas de Jalisco bajo riesgo sanitario?

Cofepris señaló que las autoridades de Jalisco ya ejecutan un plan de contingencia enfocado en identificar las posibles fuentes de contaminación, reducir los niveles bacteriológicos y restablecer las condiciones sanitarias de la playa.

El organismo destacó que, pese a este resultado puntual, el resto de las playas monitoreadas en Jalisco mantienen condiciones sanitarias favorables para el uso recreativo durante la temporada de verano, por lo que el estado continúa ofreciendo destinos de playa seguros para los visitantes.

JM