AGRÚAS y Volkswagen renuevan alianza para fortalecer servicio de grúas

La Asociación Nacional de Empresarios de Grúas (AGRÚAS) y Volkswagen Camiones y Buses México renovaron por cuarto año consecutivo su convenio de colaboración para fortalecer los servicios de arrastre y salvamento de grúas. La meta es la modernización del parque vehicular y la incorporación de herramientas tecnológicas para mejorar la atención a los usuarios.

Beneficios clave del convenio

La firma del acuerdo se realizó durante la quinta edición de Expo Grúas Guadalajara 2026. El presidente de AGRÚAS, Enrique Dueñas, señaló que el convenio permitirá a las empresas afiliadas acceder a condiciones preferenciales para la adquisición de unidades Volkswagen, para renovar gradualmente su flota.

Explicó que el acuerdo también mantiene la colaboración para que empresas integrantes de la asociación continúen prestando servicios de arrastre y salvamento a la armadora mediante un esquema coordinado con su área de postventa en distintos puntos del país.

"Es un esquema de ganar-ganar. Nosotros contamos con un cliente estratégico y ellos tienen acceso a empresas especializadas que han demostrado la calidad de sus servicios", dijo Dueñas Rodríguez.

Por su parte, la gerente comercial de Volkswagen Camiones y Buses México, Angélica Martínez Estrada, destacó que la renovación del convenio refleja la relación que ambas organizaciones han consolidado durante los últimos cuatro años.

Indicó que el acuerdo contempla, además de facilidades para la adquisición de unidades, programas de mantenimiento y herramientas de telemetría orientadas a mejorar la eficiencia operativa de las empresas y contribuir a la renovación del parque vehicular del sector.

Añadió que la compañía trabaja para disponer de unidades de entrega inmediata a través de su red de distribuidores, con el propósito de atender con mayor rapidez los requerimientos de las empresas afiliadas.

El epicentro de la tecnología en Guadalajara

Del 9 al 11 de julio, Expo Guadalajara es sede de la quinta edición de Expo Grúas Guadalajara 2026, encuentro que congrega a fabricantes, distribuidores, proveedores, instituciones financieras, aseguradoras y empresas especializadas en servicios de grúas.

El evento incluye conferencias, demostraciones tecnológicas y exhibición de maquinaria, refacciones, accesorios y soluciones enfocadas en la operación del sector, además de espacios para establecer vínculos comerciales entre empresas participantes.

NG