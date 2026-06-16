Invitan a vivir el intento del Guacamole Más Grande del Mundo

Las familias jaliscienses están invitadas este jueves, 18 de junio, a ser parte de un momento histórico en el Estadio Panamericano Charros de Jalisco, donde se intentará romper el Récord Guinness del Guacamole Más Grande del Mundo.

Con entrada gratuita, esta celebración reconocerá el trabajo de las y los productores de aguacate y el orgullo que representa este producto para Jalisco.

La invitación es a sumarse, disfrutar y ser testigos de un logro que busca poner en alto el nombre de Jalisco. Las actividades estarán abiertas al público de manera gratuita a partir de las 8:00 horas.

El reto monumental: 800 manos a la obra

Las y los asistentes disfrutarán de una granja infantil, exhibiciones gastronómicas, actividades culturales y musicales, así como de una muestra de productos emblemáticos del estado a través de productores de "Sabores del Campo" de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER).

Entre los productos que podrán encontrarse destacan la Cajeta de Sayula, el Chile Yahualica, derivados de la miel, queso Cotija y diversas expresiones artesanales que reflejan la riqueza agroalimentaria de Jalisco.

Eduardo Ron Ramos, Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, invitó a la ciudadanía a sumarse a esta celebración que busca reunir a miles de personas en torno a uno de los productos más representativos de la gastronomía mexicana.

"Ya se llegó casi la fecha, los esperamos el próximo jueves. El protocolo va a iniciar a partir de las 9 de la mañana y obviamente el pesaje será a la 1:15 de la tarde. A las dos de la tarde será la repartición de este intento de guacamole más grande del mundo", explicó Ron Ramos en un comunicado.

Más de 800 personas participarán en la elaboración del guacamole , entre estudiantes de gastronomía, productores, voluntarios y personal especializado, quienes trabajarán bajo los lineamientos establecidos por Guinness World Records.

Además del intento de récord, las y los asistentes podrán presenciar en vivo cada una de las etapas del proceso y formar parte de una experiencia que celebra el talento, la gastronomía y la capacidad organizativa de Jalisco.

Para garantizar la seguridad y comodidad de las familias, se implementará un operativo especial con apoyo de autoridades estatales y municipales, servicios médicos, personal de Protección Civil y vigilancia permanente.

Para saber más:

Acceso gratuito para toda la ciudadanía.

Apertura de puertas: 8:00 horas.

8:00 horas. Inicio del protocolo oficial: 9:00 horas.

9:00 horas. Pesaje oficial: 13:15 horas.

13:15 horas. Repartición gratuita del guacamole: 14:00 horas.

14:00 horas. Sede: Estadio Panamericano Charros de Jalisco.

NG