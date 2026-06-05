Hilda Peña es una de las cerca de 300 mujeres quienes han tomado el curso de "Mujeres Conductoras" de la Secretaría de Transportes, que ofrece con el objetivo de capacitar a las mujeres que deseen ser parte del servicio de transporte público de Jalisco.

Para Hilda, haber tomado este curso en 2023 "le cambió la vida", y hoy es parte de las conductoras que se suman a la operación de unidades del Sistema de Tren Eléctrico Urbano (Siteur).

"Lo que me motivó a tomar este curso hace ya tres años fueron las ganas de salir adelante, las oportunidades nuevas que se han ido abriendo para las mujeres. Y a mi siempre me ha gustado a animarme aventarme a hacer cosas nuevas, que yo digo, no son aventuras, sino experiencias de la vida", contó Hilda.

Aunque Hilda trabajó ya en rutas de camión de Mi Transporte, esta motivación por salir adelante la llevó a aplicar a la convocatoria del Siteur para ser parte de las nuevas rutas que operará en torno al Aeropuerto Internacional de Guadalajara, y hoy es conductora de la nueva ruta C-01 Plataformas, que desde este viernes opera de la zona de shuttles del Aeropuerto tapatío al área donde pueden tomarse ya los taxis de plataforma a la Zona Metropolitana de Guadalajara.

"A mi me gustaría que más mujeres se sumen, ser yo parte de esa motivación para que hagan cosas nuevas y salgan adelante. También me da gusto ver cómo mi familia está orgullosa de mi, mis dos hijos también, que me dicen '¿Cómo te animas? ¿Cómo te atreves? Yo no podría', incluso hombres que me lo preguntan. Y a mi eso me da mucha satisfacción como persona", añadió la mujer.

"Hoy estoy muy emocionada de ser parte de este nuevo proyecto, entusiasmada. Si pudiera decirle a otras mujeres que están en duda de sumarse o no a la convocatoria yo les diría se animen. No es nada fácil empezar algo nuevo, siempre hay nervios, miedo, pero el reto es vencerlo, hacer tus propias metas y realizar tus sueños", finalizó Hilda.

Pronto abrirán la sexta convocatoria de mujeres conductoras

La convocatoria para la sexta generación de mujeres conductoras estará abriendo en los próximos días, y podrá consultarse en la siguiente liga https://milicencia.jalisco.gob.mx/mujeresconductoras/, donde se darán a conocer los requisitos y ofrecimiento del curso, que ofrece una beca de 11 mil pesos al cursarlo, así como bolsa de trabajo para que puedan sumarse al sistema de transporte público.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

AO