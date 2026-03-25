Hasta el momento, no hay pruebas oficiales de que Corea del Norte haya declarado la guerra a Estados Unidos o haya enviado misiles balísticos a Irán como apoyo militar en el conflicto actual que dicha nación sostiene tras los ataques de EU e Israel. No obstante, en redes sociales se ha difundido un video con un desfile norcoreano en el que se asegura lo contrario.

Publicaciones en redes sociales como X y Facebook aseguran que el régimen de Kim Jong-Un se ha unido al conflicto junto a Irán con el despliegue de "tres misiles balísticos intercontinentales Hwasong-20" que enviarían a la República islámica.

Algunos mensajes llegan a afirmar que "Corea del Norte ha declarado la guerra a EU" y que un portaaviones estadounidense habría sido alcanzado por un misil norcoreano lanzado desde territorio iraní.

"Noticia de última hora: Corea del Norte se acerca a unirse al conflicto junto a Irán. Se reporta el despliegue de tres misiles balísticos intercontinentales Hwasong-20", comenta un usuario en X; sin embargo, todo apunta a que se trata de un material anterior y descontextualizado.

��⚡Noticia de última hora: Corea del Norte se acerca a unirse al conflicto junto a Irán ����



�� Se reporta el despliegue de tres misiles balísticos intercontinentales Hwasong-20 en una poderosa demostración de fuerza.



Advertencia: «La entidad sionista será aniquilada cuando… pic.twitter.com/ZjQkMKVmK4— Dr Jose Cuauhtemoc Cervantes (@temotizox) March 22, 2026

El video difundido sería del año pasado

Nada prueba que Corea del Norte haya desplegado misiles balísticos para enviarlos en apoyo a Irán ni que haya declarado la guerra a Estados Unidos, mientras que el vídeo que acompaña a las afirmaciones que circulan es antiguo y no existen registros ni declaraciones oficiales en agencias y medios fiables que corroboren dicho despliegue.

El vídeo que se utiliza para ilustrar estas afirmaciones no es actual ni guarda relación con el conflicto entre Irán e Israel y Estados Unidos. Se trata de una grabación de un desfile militar celebrado en Pionyang, capital norcoreana, en octubre de 2025 en el que el régimen exhibió su misil más poderoso, el Hwasong-20.

La Agencia EFE y otros medios como El País publicaron estas imágenes para informar sobre la capacidad armamentística de Corea del Norte, exhibiendo un misil balístico intercontinental con alcance potencial hasta Estados Unidos.

Sin embargo, no se han encontrado registros de que este armamento fuese ofrecido o trasladado a la República Islámica de Irán como apoyo armamentístico.

Te puede interesar: Miércoles de Plaza en La Comer y Fresko: Ofertas de hoy 25 de marzo

No hay registros oficiales del presunto apoyo de Corea del Norte a Irán

A hoy 25 de marzo de 2026, no existen registros oficiales ni declaraciones de guerra de Corea del Norte contra Estados Unidos o Israel. Tras un monitoreo de noticias, no se han encontrado manifestaciones del gobierno de Kim Jong-Un que confirmen un apoyo armamentístico o de cualquier otro tipo a Teherán.

Asimismo, tampoco hay evidencias de ataques norcoreanos contra portaaviones estadounidenses ni reportes de impacto sobre buques de la Armada de EU procedentes de misiles de Pionyang.

El líder norcoreano se ha mantenido al margen de la escalada en Medio Oriente. La única relación reciente es que aprovechó un discurso para justificar su programa de creación de armas nucleares, según The New York Times.

En aquella conferencia, Kim Jong-Un afirmó que redoblar los esfuerzos para expandir su arsenal nuclear ha sido una de sus mejores decisiones debido al conflicto actual.

Aunque no mencionó directamente a Irán en su discurso, sostuvo que los actos de "agresión" que Estados Unidos está cometiendo en todo el mundo justifican plenamente su búsqueda de armamento nuclear.

En conclusión, Corea del Norte no ha declarado la guerra a EU ni enviado misiles a Irán. El vídeo difundido corresponde a un desfile de octubre de 2025 y las afirmaciones sobre el apoyo militar de Kim Jong-Un carecen de base factual.

También lee: Peso muestra ligero avance frente al dólar la mañana del miércoles

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB