Hace unos momentos, a través de las redes sociales oficiales de Protección Civil y Bomberos Puerto Vallarta, las autoridades informaron el estatus de banderas de las playas del municipio y dos de ellas continúan con ingreso recreativo prohibido debido a las condiciones marítimas.Las dos playas de Puerto Vallarta que tienen bandera roja son las siguientes:Así mismo, al igual que ayer, se mantiene el aviso de presencia de fauna silvestre dañina para el humano en la Playa Burros especialmente en el área del río, por lo que existe bandera morada.Por otro lado, las siguientes playas tienen bandera amarilla, la cual advierte al bañista que tome cierta precaución debido a que podrían haber riesgos moderados como corrientes fuertes, oleaje elevado o algún tipo de peligro:Ante esta situación, Protección Civil y Bomberos de Puerto Vallarta pide a las y los visitantes respetar las indicaciones de los guardavidas y banderas preventivas.