Hace unos momentos, a través de las redes sociales oficiales de Protección Civil y Bomberos Puerto Vallarta, las autoridades informaron el estatus de banderas de las playas del municipio y dos de ellas continúan con ingreso recreativo prohibido debido a las condiciones marítimas.

Las dos playas de Puerto Vallarta que tienen bandera roja son las siguientes:

Playa Conchas Chinas

Playa del Holly

Así mismo, al igual que ayer, se mantiene el aviso de presencia de fauna silvestre dañina para el humano en la Playa Burros especialmente en el área del río, por lo que existe bandera morada.

Por otro lado, las siguientes playas tienen bandera amarilla, la cual advierte al bañista que tome cierta precaución debido a que podrían haber riesgos moderados como corrientes fuertes, oleaje elevado o algún tipo de peligro:

Playa Palmares

Playa Muertos

Playa Burros

Playa Malecón

Playa Camarones

Playa Flamingos

Playa de Oro

Ante esta situación, Protección Civil y Bomberos de Puerto Vallarta pide a las y los visitantes respetar las indicaciones de los guardavidas y banderas preventivas.

¿Qué significa cada color de bandera en playas?

Bandera verde : Área segura para nadar

: Área segura para nadar Bandera amarilla : Nadar con precaución

: Nadar con precaución Bandera roja : Prohibido ingresar al mar

: Prohibido ingresar al mar Bandera morada : Presencia de fauna nociva

: Presencia de fauna nociva Bandera negra: Playa cerrada

Te puede interesar: SAT revisará rentas de inmuebles a partir de este monto

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB