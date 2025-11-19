El Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco (CCIJ) consideró urgente que se apruebe un mayor presupuesto para el 2026 a las dependencias que tienen que ver con el desarrollo económico e industrial del estado, ya que se corre el riesgo de un estancamiento económico.

Antonio Lancaster Jones González, coordinador del CCIJ, explicó que el presupuesto de egresos propuesto para las dependencias de las áreas económicas y obras públicas para el 2026 no llega ni al 8 por ciento del total del presupuesto contemplado para el siguiente año.

De acuerdo con el líder de los industriales, se requiere que por lo menos se destine el 20 por ciento del presupuesto total para las áreas económicas y obras públicas.

"Las ocho dependencias claves para el desarrollo económico del estado, que son las que terminan dándole el primer ingreso al Gobierno del Estado vía el Impuesto Sobre la Nómina solo tienen el 8 por ciento del presupuesto, aumentar este presupuesto es igual a aumentar el ingreso del Gobierno del Estado con el Impuesto Sobre Nómina, si generamos más empresas, hay más empleos y mayor productividad", dijo.

Lamentó que de quedar así el presupuesto para las dependencias económicas planteado por el Gobierno del Estado para el próximo año sería insuficiente.

"Sería muy similar a lo que tenemos y eso no es muy bueno. Necesitamos lograr las metas y objetivos porque todos ganamos, mínimo se requieren generar más de 70 mil empleos anuales y eso es lo que requerimos precisamente con más presupuesto para estas secretarías y con eso sabemos que lo podemos lograr", subrayó.

Añadió que además de más presupuestos para las dependencias económicas, se requiere más inversión en generación de energía, agua y seguridad.

"Lo que tenemos que hacer para seguir manteniendo este liderazgo económico en el top 3 es subir la inversión pública. Jalisco no se puede dar el lujo de frenar la capacidad de inversión y frenar el desarrollo del estado" , subrayó.

Propuesta de presupuesto presentada por el Gobierno del Estado al Congreso del Estado para el 2026 comparado con el 2025

Secretaría de Desarrollo Económico -4%

Secretaría de Innovación 2%

Secretaría de Turismo 3%

Secretaría de Desarrollo Rural -4%

Secretaría del Trabajo y Previsión Social 38%

Secretaría de Desarrollo Energético Sustentable 214%

Secretaría de Infraestructura y Obra Pública 6%

Secretaría de Igualdad Sustantiva 0.2%

MB

