Miércoles, 19 de Noviembre 2025

LO ÚLTIMO DE Jalisco

Jalisco | Puerto Vallarta

Detienen en Puerto Vallarta a policías que habrían facilitado escape de reo

Son cuatro los policías penitenciarios del Centro Integral de Justicia Regional en Puerto Vallarta acusados de facilitar el escape de César “N”

Por: Osiel González Hernández

El secretario de Seguridad del Estado explicó que, durante el pase de lista, personal penitenciario se percató de la ausencia del reo. NTX / ARCHIVO

El secretario de Seguridad del Estado explicó que, durante el pase de lista, personal penitenciario se percató de la ausencia del reo. NTX / ARCHIVO

Tras la fuga de una persona privada de la libertad ayer en el Centro Integral de Justicia Regional en Puerto Vallarta, cuatro policías penitenciarios fueron detenidos por presuntamente facilitar el escape del recluso, identificado como César "N" de 36 años.

Los elementos de seguridad fueron identificados como Ernesto "N", Luis "N", Nazario "N" y Omar "N". En tanto, el recluso enfrentaba procesos por narcomenudeo y robo calificado. El secretario de Seguridad del Estado, Juan Pablo Hernández González, explicó que, durante el pase de lista, personal penitenciario se percató de la ausencia del reo. Descartó que los custodios hayan actuado en complicidad con el recluso, sino que se trató de omisiones por descuido.

Lee también: Ebrard anunció récord de Inversión Extranjera 

En tanto, la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía de Jalisco llevan a cabo las investigaciones para esclarecer los hechos; ya se implementó un operativo de búsqueda para localizar a César "N", afirmó Hernández González. Los custodios fueron detenidos por orden del ministerio público y puestos a disposición de la autoridad judicial.

Hay una parte en la que son un par puntos que deben estar bajo llave, cerrados. Son, digamos, accesos controlados del área de visitas, y no tomaron las precauciones en verificar que, una vez terminado los horarios de visitas, hayan quedado cerrados esos puntos. Básicamente, fue en esa zona”, mencionó.

Te recomendamos: Bloqueos y cierres carreteros en México | EN VIVO | 19 de noviembre de 2025 

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones