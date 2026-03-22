Alrededor de 56 elementos de la Coordinación municipal de Protección Civil y Bomberos de Tlajomulco atienden un incendio forestal en el paraje Los Asadores, en el Bosque La Primavera. Al momento no se ha reportado que el siniestro haya sido extinguido.

La Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos informó que su personal, en conjunto con brigadas de la Comisión Estatal Forestal (Conafor), apoyan al personal municipal en las labores de control y combate del fuego.

El incendió comenzó alrededor de las 13:00 horas; no se reportan personas lesionadas tras los hechos. Se recomienda a la ciudadanía permitir el libre paso de unidades de emergencia y mantenerse informada a través de los canales oficiales.

Bosque La Primavera suma 474 incendios desde 2018; 9 de cada 10 son provocados

El Área Natural Protegida Bosque la Primavera ha sido objeto constante de ataques y el crecimiento desordenado del Área Metropolitana de Guadalajara.

Desde 2018 hasta junio de 2025 se habían registrado 474 incendios forestales al interior, según datos del Reporte Estadístico de Manejo de Fuego de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial y el OPD Bosque La Primavera. Se estima que nueve de cada 10 son provocados por actividad humana.

PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS DE JALISCO

En tanto, en los últimos cinco años se han registrado 50 denuncias por invasiones irregulares dentro de la zona protegida; durante 2025 se contabilizaron 19 casos.

Por su parte, el OPD Bosque La Primavera indicó que durante 2025 se registraron 53 incendios forestales en el bosque, con una afectación de mil 967 hectáreas.

Emiten recomendaciones por presencia de humo en zonas habitacionales

Ante la presencia de humo en zonas cercanas a fraccionamientos, autoridades recomiendan a la población tomar medidas preventivas para proteger su salud. Entre ellas, evitar actividades al aire libre, mantener puertas y ventanas cerradas y utilizar cubrebocas en caso de ser necesario salir.

Asimismo, se sugiere mantenerse bien hidratados y poner especial atención en grupos vulnerables como niñas, niños, personas adultas mayores y quienes padecen enfermedades respiratorias.

Se exhorta a la ciudadanía a no acercarse a la zona afectada, permitir el libre tránsito de las unidades de emergencia y mantenerse informada a través de los canales oficiales.

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