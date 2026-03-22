Derivado del incendio forestal de esta tarde en el paraje Los Asadores, dentro del Bosque La Primavera, la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet) activó una alerta atmosférica para los municipios de Tlajomulco, Tlaquepaque, Guadalajara y Zapopan.

Con esta medida preventiva se recomienda evitar cualquier tipo de quema, reducir las actividades al aire libre, mantenerse en interiores y cerrar puertas y ventanas y proteger a niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias. Al momento la calidad del aire promedio en el Área Metropolitana de Guadalajara es regular, informó el Sistema de Monitoreo Atmosférico de Jalisco (SIMAJ) a través de su cuenta de X.

Al momento continúan las labores en el sitio. Participan 56 brigadistas de la Coordinación municipal Protección Civil y Bomberos de Tlajomulco, del Gobierno del Estado y de la Comisión Nacional Forestal (Conafor). Se recomienda evitar actividades al aire libre, usar cubrebocas si es necesario salir y mantenerse hidratados.

El incendio comenzó alrededor de las 15:00 horas. Se desconocen el área afectada, así como las causas del siniestro. No se reportan personas lesionadas.

MF