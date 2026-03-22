Domingo, 22 de Marzo 2026

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Activan alerta atmosférica por incendio en el Bosque La Primavera

Derivado del incendio activó una alerta atmosférica para los municipios de Tlajomulco, Tlaquepaque, Guadalajara y Zapopan

Por: Osiel González Hernández

Se desconocen el área afectada, así como las causas del siniestro. CORTESÍA

Se desconocen el área afectada, así como las causas del siniestro. CORTESÍA

Derivado del incendio forestal de esta tarde en el paraje Los Asadores, dentro del Bosque La Primavera, la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet) activó una alerta atmosférica para los municipios de Tlajomulco, Tlaquepaque, Guadalajara y Zapopan.

Con esta medida preventiva se recomienda evitar cualquier tipo de quema, reducir las actividades al aire libre, mantenerse en interiores y cerrar puertas y ventanas y proteger a niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias. Al momento la calidad del aire promedio en el Área Metropolitana de Guadalajara es regular, informó el Sistema de Monitoreo Atmosférico de Jalisco (SIMAJ) a través de su cuenta de X.

 

Al momento continúan las labores en el sitio. Participan 56 brigadistas de la Coordinación municipal Protección Civil y Bomberos de Tlajomulco, del Gobierno del Estado y de la Comisión Nacional Forestal (Conafor). Se recomienda evitar actividades al aire libre, usar cubrebocas si es necesario salir y mantenerse hidratados.

El incendio comenzó alrededor de las 15:00 horas. Se desconocen el área afectada, así como las causas del siniestro. No se reportan personas lesionadas.

MF

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