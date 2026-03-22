Walmart apuesta por Zapopan; nueva tienda impulsará empleo e inversión en Jalisco

A casi año y medio del incendio que consumió por completo una de sus sucursales, Walmart retomará operaciones en Zapopan con la construcción de una nueva tienda en la colonia Glorias del Colli , en el mismo punto donde ocurrió el siniestro.

El Gobierno de Jalisco informó este 20 de marzo de 2026 que ya se llevó a cabo la colocación de la primera piedra del nuevo Walmart Supercenter, ubicado en el cruce de Periférico y avenida Guadalupe. Este proyecto marca el regreso de la cadena a la zona, luego de que inicialmente se descartara la reconstrucción en ese sitio.

Walmart de Glorias del Colli generará empleos

La reapertura de la tienda contempla la generación de 129 empleos directos y permanentes , lo que representa un impulso para la economía local. Hasta ahora, no se ha dado a conocer una fecha estimada para su apertura al público.

¿Cómo fue el incendio del Walmart de Glorias del Colli?

El antecedente de este proyecto se remonta al 28 de septiembre de 2024 , cuando un incendio destruyó totalmente el inmueble. En ese momento, la Fiscalía de Jalisco señaló que una de las líneas de investigación apuntaba a que el fuego pudo haber sido provocado.

De acuerdo con los primeros reportes, el siniestro habría iniciado en el área de colchones y se extendió rápidamente por toda la tienda.

Meses después, en febrero de 2025, el Gobierno de Zapopan confirmó que concluyeron los trabajos de limpieza y retiro de escombros en el terreno afectado.

Para septiembre de ese mismo año, el alcalde Juan José Frangie había mencionado que la empresa no contemplaba reconstruir en el mismo lugar; sin embargo, el nuevo desarrollo se levanta finalmente en esa misma zona.

Este tipo de inversiones se da en un contexto favorable para Jalisco, que durante el cuarto trimestre de 2025 se posicionó como el segundo Estado con mayor captación de Inversión Extranjera Directa en México , de acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Económico estatal.

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