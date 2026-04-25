El incendio forestal registrado en el paraje La Joya de las Burras, en el municipio de Mascota, que se mantiene activo desde el pasado 22 de abril, ha movilizado a 108 combatientes de los tres niveles de Gobierno . La Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco (UEPCBJ) informó que en el lugar continúan los trabajos para cortar el avance del fuego.

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En el punto laboran brigadas de UEPCBJ, de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) y de las Juntas Intermunicipales de Medio Ambiente (JIMA). También hay apoyo aéreo por parte del helicóptero “Witari”, así como terrestre con 15 unidades.

De acuerdo con datos del Monitoreo de Incendios Forestales elaborado por la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet), en lo que va del año se registran 412 incendios forestales en Jalisco. De ellos, cinco se mantienen activos en los municipios de Tlajomulco, Mezquitic, Jocotepec, Mascota y Tomatlán; en tanto, tres de ellos mantienen reporte de “controlado” en La Huerta, Ixtlahuacán de los Membrillos y Mixtlán.

A la fecha, el incendio forestal que mayor afectación ha causado es el que se registró en el paraje conocido como Los Asadores, en Tlajomulco, dentro del Bosque La Primavera, el pasado 22 de marzo. Las llamas consumieron 224 hectáreas del Área Natural Protegida. En lo que va del año, se han reportado al menos 12 siniestros con una afectación de alrededor de 300 hectáreas dentro del Bosque.

Ante la temporada de estiaje en México, la Conafor apoya a 250 brigadas de combatientes contra incendios forestales en todo el país, ya sea con capacitaciones o la financiación de equipos.

En entrevista con EL INFORMADOR, el titular de la dependencia, Sergio Graf Montero, detalló que Jalisco cuenta con capacidad sólida para atender siniestros, pero brinda ayuda a las Juntas Intermunicipales del Estado y de la Sierra de Quila. Cada municipio administra al personal, pero el sueldo es cubierto por el Gobierno federal.

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Asimismo, se trabaja con la Secretaría de Agricultura y con los Ayuntamientos para reducir los factores de ignición, así como la importancia de no realizar quemas durante ciertos momentos del día.

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