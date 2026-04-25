Capturan a hombre con más de cuatro kilos de marihuana en Mascota

Como parte del patrullaje que llevan a cabo elementos de la Policía Regional de la Secretaría de Seguridad de Jalisco, policías estatales capturaron a un hombre, identificado como Israel ‘N’ de 24 años de edad, quien intentó huir de los oficiales tras arrojar una bolsa negra que contenía cuatro kilos y 100 gramos de marihuana en el municipio de Mascota.

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En el cruce de las calles Nicolás Bravo y Libertad, en la colonia El Bajío, los oficiales observaron al hombre que arrojó una bolsa negra y comenzó a correr. Tras alcanzarlo metros más adelante y realizar una inspección de seguridad, conforme al protocolo, también le aseguraron 20 envoltorios con las características de la droga conocida como crystal.

Luego de revisar el contenido de la bolsa que había arrojado, se encontraron con seis bolsas más pequeñas que contenían marihuana. El hoy detenido fue puesto a disposición de un agente del Ministerio Público, donde se determinará su situación legal y se llevarán a cabo las investigaciones correspondientes.

El pasado 18 de abril, policías de Zapopan detuvieron a un hombre que planeaba trasladar tres maletas con más de 30 paquetes de marihuana a través de un servicio de paquetería de una empresa de transportes ubicada en Plaza del Sol. El sujeto, originario de Ciudad de México, intentó mandar alrededor de 60 kilos en el camión de esta empresa, mientras que él se trasladaría en un vehículo particular.

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En tanto, el pasado 10 de abril, policías estatales detuvieron a un sujeto apodado “El Dulcero”, quien presuntamente comerciaba droga con envolturas de dulces. El hombre, quien también llevaba consigo un arma de fuego, fue capturado en Tlaquepaque; le aseguraron tres envoltorios de dulces en los que se apreciaban las características propias de la marihuana, así como bolsas más pequeñas que contenían cocaína.

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