Un aparatoso accidente múltiple en el que participó un tractocamión provocó la muerte de un motociclista en el municipio de San Pedro Tlaquepaque. Los hechos fueron reportados cerca de las 12:30 horas de este sábado en el cruce de las avenida Cristóbal Colón y la calle Independencia, en la colonia Parque Industrial Tecnológico.

Personal de la Policía municipal de Tlaquepaque recibió el reporte de un accidente en el cual se involucraron al menos 3 vehículos particulares, así como un tractocamión y una motocicleta, por lo que acudieron hasta el punto.

Al llegar al lugar del percance, autoridades localizaron al tractocamión que, presuntamente se quedó sin frenos mientras circulaba por la zona, impactó a 3 vehículos y un motociclista que se encontraban en el sitio.

Debido al impacto, el motociclista perdió la vida en el sitio del accidente por las lesiones, por lo que no sirvió la atención que prestaron paramédicos que acudieron hasta el punto para apoyar en el incidente.

Al lugar también llegaron elementos de la Policía de vialidad quienes tuvieron que implementar el corte de circulación de dos carriles sobre la avenida Colón en sentido de sur a norte, causando algunas complicaciones viales en la zona.

El personal de vialidad informó que el conductor del vehículo pesado se dio a la huida del lugar tras el accidente vial. Autoridades también atendieron a dos personas, un hombre y una mujer quienes presentaban una crisis conversiva tras presenciar el impacto.

Además, personal de Protección Civil del municipio llevó a cabo maniobras de limpieza y saneamiento de la carpeta asfáltica debido a un derrame considerable de diésel y aceite, evitando así nuevos derrapes.

La zona fue acordonada por las autoridades en espera de los peritos forenses, lo que mantiene la circulación totalmente colapsada en este importante nodo vial del sur de la ciudad.

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AO

