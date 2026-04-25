Estos son los espectáculos que habrá HOY 25 de abril en el festival GDLuz

Desde el 23 y hasta el 26 de abril, el Centro Histórico recibe la novena edición del Festival GDLuz con una cartelera de espectáculos lumínicos, musicales y multimedia que se desarrollan por la noche en distintos puntos emblemáticos.

Desde videomapping en la Catedral hasta shows multimedia y presentaciones musicales, el evento promete atraer a miles de asistentes en su primer día.

Las actividades iniciarán a partir de las 19:30 horas y se extenderán hasta las 23:00 horas, con funciones repetidas en diferentes horarios para permitir que más personas disfruten de cada espectáculo.

El circuito inicia en las inmediaciones del Palacio Municipal y se extiende hasta el Hospicio Cabañas, pasando por plazas y avenidas principales donde se concentran las distintas zonas temáticas del evento.

Cada espectáculo cuenta con varias funciones a lo largo de la noche, lo que permite a los asistentes organizar su recorrido y disfrutar de más de una atracción durante su visita.

¿Qué espectáculos habrá HOY en GDLuz?

De acuerdo con el programa oficial del festival, este viernes se presentarán distintos espectáculos distribuidos en varias sedes del primer cuadro de Guadalajara, principalmente entre la Catedral, Plaza Liberación, Plaza de Armas, Paseo Fundadores y el Hospicio Cabañas.

Entre los principales shows destacan:

Espectáculo en la Catedral (videomapping): funciones a las 20:00, 21:00 y 22:00 horas.

Espectáculo multimedia en Plaza Liberación: presentaciones a las 20:00, 21:00 y 22:00 horas, con efectos visuales y música.

Show “Kopalli” en el Hospicio Cabañas: funciones también a las 20:00, 21:00 y 22:00 horas.

Además, habrá actividades continuas que complementan la experiencia:

FACEBOOK/GDLUZ Festival

DJ’s en Plaza de Armas: desde las 20:00 hasta las 22:00 horas.

Bandas emergentes en Paseo Fundadores: presentaciones musicales desde las 19:30 hasta las 22:30 horas.

Street performance en Plaza Tapatía: intervenciones artísticas a partir de las 20:30 a las 22:30 horas.

Todos estos espectáculos forman parte de un recorrido peatonal de aproximadamente dos kilómetros que conecta los principales puntos del festival.

Para el espectáculo en Escenario Fundadores, que está a cargo de la estación de radio Máxima 106.7 FM, se espera la participación de algunas bandas. El line up es el siguiente:

FACEBOOK/GDLUZ Festival

¿Quién organiza y por qué se realiza?

El festival es organizado por el Gobierno de Guadalajara en coordinación con instancias culturales estatales, como parte de la agenda cultural de la ciudad y con el objetivo de fomentar el turismo, la convivencia social y el uso del espacio público.

GDLuz se ha consolidado como uno de los festivales de luz más importantes de América Latina, integrando tecnología, arte y tradición en un solo recorrido urbano.

Para esta edición, el evento retoma su formato de cuatro días con una propuesta temática inspirada en la cultura mexicana, incluyendo música, pirotecnia, instalaciones luminosas y espectáculos interactivos.

Desde su creación en 2017, GDLuz ha convertido el primer cuadro de Guadalajara en un escenario inmersivo donde edificios históricos y espacios públicos se transforman mediante iluminación de gran escala.

El evento no solo destaca por su propuesta artística, sino también por su impacto social y turístico, al reunir a cientos de miles de personas en cada edición y posicionar a la ciudad como un referente cultural a nivel internacional.

Recomendaciones para asistentes

Debido a la alta afluencia esperada, autoridades recomiendan llegar con anticipación, usar ropa cómoda y planificar el recorrido para aprovechar mejor las actividades.

También se sugiere utilizar transporte público, ya que el festival implica cierres viales y ajustes en la movilidad del Centro Histórico durante los días del evento.

Con una oferta diversa de espectáculos distribuidos en múltiples sedes, GDLuz 2026 regresa con una experiencia que combina luz, música y tecnología. El evento es de cuatro noches en las que Guadalajara se convierte en un gran escenario cultural al aire libre.

YC