Crean nuevo sindicato en el Congreso de Jalisco; prometen transparencia y renovación

El Congreso del Estado de Jalisco cuenta con un nuevo sindicato de trabajadores. Se trata del Sindicato Autónomo del Poder Legislativo del Estado de Jalisco, recientemente constituido en un hecho que sus integrantes calificaron como histórico.

Durante la asamblea de presentación, más de 90 trabajadores de base y en activo respaldaron la creación de esta organización, cuya conformación fue avalada por unanimidad. El nuevo sindicato surge con el objetivo de fortalecer la transparencia y garantizar la defensa legítima de los derechos laborales.

En el mismo acto, los agremiados eligieron de manera democrática a la planilla encabezada por Juan Raúl de la O Chávez, quien asumirá como primer secretario general del organismo.

En su mensaje inicial, De la O destacó que se busca transparencia para los trabajadores del congreso.

"Buscábamos transparencia porque nos la merecemos como trabajadores del Congreso... en un tiempo récord estamos conformando una organización que nos defienda con integridad" , señaló.

La nueva normativa interna, aprobada por los asambleístas, marca una distancia clara respecto a modelos sindicales tradicionales mediante candados de gobernanza, por lo que será la siguiente:

- No Reelección: se estableció la prohibición de reelección consecutiva para el cargo de secretario General, permitiendo que haya nuevo periodo solo tras un descanso intermedio para quien ocupe el cargo.

- Finanzas Digitales: el sindicato implementará una plataforma tecnológica donde los agremiados podrán consultar en tiempo real los ingresos y egresos de sus cuotas, con el fin de tener más certeza de las aportaciones que se hacen y de las finanzas del nuevo sindicato.

- Corte Mensual: Se realizarán cortes de caja obligatorios cada mes para informar sobre el estado financiero de la organización.

Como primera acción de política sindical, la Asamblea aprobó la adhesión a la Federación de Sindicatos Autónomos Federados (SAFE). El Ingeniero José Miguel Leonardo Cisneros, líder de dicha federación, dio la bienvenida al grupo resaltando que la unión se da por convicción y libre voluntad, fortaleciendo el bloque de

servidores públicos mayoritario en el estado.

El sindicato iniciará de inmediato el trámite de Toma de Nota ante el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco.

Una vez obtenido este registro legal, se llevará a cabo un acto protocolario de toma de protesta para formalizar las funciones de la directiva ante las autoridades estatales.

YC