CEDHJ y Zapopan firman convenio de protección y fortalecimiento a derechos humanos

Con el objetivo de fortalecer la protección de los derechos humanos, la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) y el Gobierno de Zapopan firmaron un convenio de colaboración que permitirá desarrollar proyectos conjuntos de investigación, capacitación y formación para servidores públicos.

El acuerdo incluye la implementación de cursos, diplomados y programas especializados, así como el uso de herramientas tecnológicas para mejorar la atención a la ciudadanía, buscando consolidar modelos más cercanos y eficientes.

En este sentido, el alcalde de Zapopan, Juan José Frangie, destacó que el convenio forma parte de una estrategia más amplia que busca consolidar un modelo basado en la atención directa a la ciudadanía y en la mejora continua de los servicios públicos, específicamente de derechos humanos.

“Esto es un trabajo en equipo; cuando dos instituciones se unen de esta forma es para trabajar bien. Este compromiso es para proteger los derechos humanos de las y los zapopanos e impulsar el buen trato a las personas ; queremos que la gente se sienta atendida con calidez. Creamos módulos electrónicos donde directamente llegan las quejas a la Comisión de Derechos Humanos”, señaló.

El alcalde también mencionó que el municipio ha registrado avances en la atención de quejas, como resultado de una política basada en el trabajo durante más de una década, en coordinación con el ahora gobernador Pablo Lemus.

“Cuando llegamos hace 11 años, nos dimos cuenta que los derechos humanos estaban desatendidos; junto con Pablo Lemus nos dimos a la tarea de darle seguimiento. Teníamos 35 quejas de derechos humanos, hoy en día tan solo tenemos 8 gracias al trabajo que hemos hecho. Queremos que siempre Zapopan lideré; somos el municipio que más resuelve las quejas en el estado y no podemos descuidar los derechos humanos”, agregó.

Además, hizo un llamado a la ciudadanía para ejercer su derecho a denunciar violaciones a sus derechos, enfatizando que no existen ni existirán consecuencias para quienes decidan presentar una queja.

“Ciudadanos, no se detengan a poner su queja, no hay ninguna repercusión; están en la libertad de hacerlo y nosotros estaremos dispuestos a solucionarlo. Este programa nos va a ayudar mucho para darle solución a las y los ciudadanos” , puntualizó.

Por su parte, desde la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco se destacó que este convenio no solo fortalece la coordinación entre instituciones, sino que también forma parte de una agenda más amplia enfocada en colocar a las personas en el centro de las políticas públicas.

La presidenta de la CEDHJ, Luz Del Carmen Godínez, explicó que el trabajo conjunto con Zapopan ha permitido avanzar en profesionalización de funcionarios, así como en el desarrollo de herramientas tecnológicas que faciliten la atención de quejas de manera más ágil y focalizada.

“Hemos venido trabajando en una agenda muy definida; siempre buscamos el cómo sí, el poner a las personas al centro de toda acción de gobierno. Hace tres semanas inició la quinta edición de la especialización en derechos humanos para funcionarios de Zapopan, siendo el primer municipio que realiza este tipo de formación”, señaló.

En ese mismo sentido, destacó el uso de inteligencia de datos como una herramienta útil para mejorar la capacidad de respuesta institucional ante posibles vulneraciones a los derechos humanos en distintas zonas del municipio y del estado en general.

“En el CIATI tenemos un programa que nos genera mapas de calor para saber qué municipios y colonias están presentando quejas en materia de derechos humanos para poderlas atender de inmediato, por el bien de Zapopan, Jalisco y México”, explicó.

Con este convenio, tanto el gobierno municipal como la CEDHJ buscan mejorar los mecanismos de atención y resolución de quejas, además de fortalecer una cultura de respeto a los derechos humanos a través de la capacitación, la innovación tecnológica y la colaboración entre instituciones.

YC