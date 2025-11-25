Incendio consume parte de un cuarto de hotel en Guadalajara

Durante las últimas horas de ayer lunes 24 de noviembre, un incendio en un hotel de la colonia Ladrón de Guevara provocó la movilización de cuerpos de emergencia de la Coordinación de Protección Civil y Bomberos de Guadalajara.

El incidente se registró en un edificio ubicado sobre la calle Victoriano Salado Álvarez en su cruce con la avenida México. El fuego se desató en una habitación del segundo nivel del hotel en donde se quemaron la base y el colchón de una cama, así como un televisor y algunos objetos que eran propios del cuarto. Hasta el momento, se desconoce el motivo por el que se inició el incendio y si la habitación estaba vacía cuando comenzó.

No se reportan personas lesionadas derivado del incidente. Sin embargo, veinte habitantes fueron evacuadas del edificio como medida preventiva.

En lo que respecta al fuego, este fue controlado por los empleados del hotel, quienes rápidamente hicieron uso correcto de extintores para controlar el connato y evitar la expansión de las llamas. A la llegada de elementos de la oficina central de la Coordinación Municipal de Gestión Integral del Riesgo, Protección Civil y Bomberos Guadalajara se realizaron trabajos de enfriamiento y remoción de rescoldos para evitar la reactivación del fuego.

Luego de que se disipó el humo generado por el incendio, todos los hospedantes pudieron regresar a sus habitaciones sin peligro alguno.

El incendio provocó una gran alarma en la zona. Algunas personas reportan haber escuchado un fuerte estallido durante el desarrollo de los hechos. No obstante, el incidente no reportó más que daños materiales.

¿Cómo contactar a Bomberos de Guadalajara?

Si requieres contactar a Protección Civil y Bomberos de Guadalajara para reportar un incidente como este o cualquier otro relacionado con incendios, animales en peligro o choques automovilísticos que resulten en personas prensadas, puedes hacerlo a través del número global de emergencias (911) o comunicarte a través del teléfono 33 1201 7700 de la Coordinación Municipal de Gestión Integral del Riesgo.

La estación de bomberos se encuentra sobre la Calzada del Campesino #1097, en la Colonia Moderna del municipio.

