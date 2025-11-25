Esta es la cuarta semana del mes en la que podrás disfrutar del Martes y Miércoles del Campo en Soriana. En este par de días, Soriana ofertara los mejores precios para productos frescos y perecederos. Las categorías de descuento suelen incluir productos como como frutas, verduras, carnes, pescados y mariscos. Cada semana, la lista y el porcentaje de descuento se actualiza, procura revisar en EL INFORMADOR el listado completo.

Los descuentos por el Martes y Miércoles del Campo en Soriana se pueden aprovechar tanto en línea a través del portal virtual como en tienda física, con las distintas características de cada proceso.

Si decides hacer tu compra por el Martes y Miércoles del Campo en Soriana a través del portal digital o la aplicación, deberás ser muy específico con tus preferencias, especialmente con respecto a las cantidades y estados de maduración. Recuerda que el envío a domicilio genera un costo, aunque si logras superar lo $1,600 pesos de compra globales, el envío no tendrá ningún costo.

Para encontrar las ofertas en la tienda física, revisa la sección de frutas, verduras, carnes y refrigeradores, las etiquetas deberán estar actualizadas con el descuento por el Martes y Miércoles del Campo en Soriana.

Estas son las ofertas por el Martes y Miércoles del Campo en Soriana

Frutas y verduras

Aguacate Hass por kilo a $24.80 pesos

Piña gota miel por kilo a $16.80 pesos

Cebolla blanca por kilo a $36.90 pesos

Melón chino por kilo a $24.80 pesos

Naranja por kilo a $23.80 pesos

Manzana Golden bolsa por pieza a $36.80 pesos

Papaya por kilo a $42.90 pesos

Pera danjou por kilo a $29.80 pesos

Uva blanca sin semilla por kilo a $79.80 pesos

Zanahoria por kilo a $15.80 pesos

Col blanca por ilo a $19.80 pesos

Tomatillo verde sin cáscara por kilo a $39.80 pesos

Chile poblano por kilo a $49.80 pesos

Carnes, pollos, pescados y mariscos

Pollo entero con vísceras por kilo a $36.90 pesos

Molida de res 80/20 por kilo a $98.90 pesos

Pechuga de pollo sin hueso por kilo a $154.90 pesos

Milanesa de pollo delgada por kilo a $174.90 pesos

Pechuga de pollo sin hueso congelada por kilo a $89.90 pesos

Pierna de cerdo sin hueso por kilo a $108 pesos

Chamberete de res con hueso por kilo a $179 pesos

Filete de basa por kilo a $98.90 pesos

Camarón chico sin cabeza por kilo a $248.90 pesos

Huachinango del golfo por kilo a $199 pesos

