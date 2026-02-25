Trofeo de la Copa del Mundo llega a Guadalajara: Fechas y dónde estará

El trofeo original de la Copa Mundial de la FIFA 2026 llegará a Guadalajara como parte del FIFA World Cup Trophy Tour, la gira internacional previa al torneo que se disputará el próximo verano en Norteamérica. La capital jalisciense será una de las sedes mexicanas que recibirá el emblemático galardón, considerado el máximo símbolo del futbol a nivel mundial.

La visita forma parte de las actividades oficiales rumbo al Mundial 2026, certamen que por primera vez se celebrará de manera conjunta en tres países: México, Estados Unidos y Canadá. En este contexto, Guadalajara se prepara no sólo para albergar partidos del torneo, sino también para recibir eventos promocionales que acercan la experiencia mundialista a la afición.

¿Cuándo y dónde estará el trofeo en Guadalajara?

De acuerdo con el calendario oficial de la gira, el trofeo estará en Guadalajara del 28 de febrero al 2 de marzo. La exhibición se realizará en el Estadio Akron, inmueble ubicado en Zapopan y que será una de las sedes oficiales del Mundial 2026.

Durante estos días, los aficionados podrán observar de cerca el trofeo que se entrega al campeón del mundo. El acceso estará sujeto a los lineamientos establecidos por los organizadores, que pueden incluir registro previo y horarios específicos para el público general.

La gira del trofeo contempla 38 paradas en ciudades de Norteamérica. En México, además de Guadalajara, visitará otras sedes mundialistas y plazas estratégicas con alta tradición futbolera, consolidando el ambiente previo al arranque del torneo en junio.

El FIFA World Cup Trophy Tour es organizado por la FIFA en colaboración con su socio comercial histórico, Coca-Cola. La iniciativa tiene como objetivo acercar el trofeo original a millones de aficionados alrededor del mundo y fortalecer la conexión entre las sedes y la competencia internacional.

Un impulso a la expectativa mundialista

La llegada del trofeo representa un momento simbólico para la ciudad. Guadalajara será una de las anfitrionas del Mundial 2026 y el Estadio Akron albergará partidos de fase de grupos, lo que posiciona al Área Metropolitana como uno de los puntos clave en la organización del torneo en territorio mexicano.

Autoridades estatales y municipales han reiterado su compromiso con la logística, seguridad e infraestructura necesarias para el desarrollo de los eventos relacionados con el Mundial. La visita del trofeo funciona como antesala de la justa deportiva y como termómetro del entusiasmo ciudadano rumbo al verano de 2026.

El trofeo de la Copa del Mundo, diseñado en oro de 18 quilates y con una base de malaquita, es uno de los objetos deportivos más reconocidos del planeta. Desde 1974, ha sido levantado por las selecciones campeonas del mundo, convirtiéndose en un ícono del deporte global.

YC