Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el jueves 18 de diciembre de 2025

El clima en Chapala para este jueves 18 de diciembre anticipa que estará con cielo claro con 20 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 21 grados.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 52%.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 9 grados.Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Viernes 19 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 14Sábado 20 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 15Domingo 21 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 15Lunes 22 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 15Martes 23 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 15Miércoles 24 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 16Jueves 25 de diciembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 16