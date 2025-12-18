Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el jueves 18 de diciembre de 2025

El clima en El Salto para este jueves 18 de diciembre prevé que estará con cielo claro con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 25 grados.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 19%.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 10 grados.Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.Viernes 19 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 11Sábado 20 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13Domingo 21 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13Lunes 22 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 12Martes 23 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13Miércoles 24 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13Jueves 25 de diciembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14Clima en Tlaquepaque Clima en Monterrey Clima en Puerto Vallarta Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Mazamitla Clima en Tonalá Clima en Zapopan Clima en Guadalajara Clima en Ciudad de México Clima en Cancún Clima en Tapalpa Clima en Chapala Clima en Tepatitlán de Morelos