Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el jueves 18 de diciembre de 2025

El clima en El Salto para este jueves 18 de diciembre prevé que estará con cielo claro con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 25 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 19%.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 10 grados.

Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en El Salto

Viernes 19 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 11

Sábado 20 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

Domingo 21 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

Lunes 22 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 12

Martes 23 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

Miércoles 24 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

Jueves 25 de diciembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14

