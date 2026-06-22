IMSS señala que 12% de los trabajadores registrados en Jalisco es eventual

De acuerdo con los datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), al cierre de mayo pasado se tienen registrados ante el organismo 2 millones 78 mil 86 puestos de trabajo, de los cuales 248 mil 445 son eventuales, es decir el 12 por ciento del total.

Mireya Pasillas, catedrática de la Escuela de Negocios del Iteso, explicó que es mejor que haya más empleos permanentes por la protección y seguridad social que implica para los trabajadores.

"Es natural que tengamos empleos eventuales o temporales, es natural en todas las economías, pero lo ideal es que sean todos permanentes, pero hay actividades económicas o proyectos que se hacen por tiempo determinado", comentó.

Jalisco como uno de los estados con mayor dinamismo laboral

Jalisco mantuvo el dinamismo en la generación de empleo formal, en mayo de 2026, al registrar 5 mil 290 nuevos puestos de trabajo, un resultado que lo situó en el segundo lugar nacional durante dicho mes , de acuerdo con cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

La generación de empleo en el sector formal contribuye al bienestar de las familias jaliscienses al brindar acceso a servicios de salud, prestaciones laborales y mayores condiciones de estabilidad económica.

En el acumulado anual, esto es de enero a mayo de este año, Jalisco registra 24 mil 211 nuevas plazas laborales formales y mil 630 eventuales, lo que ubica a la entidad en el quinto lugar nacional en este rubro.

"Hay que destacar que este es el cuarto mes consecutivo al alza para Jalisco en generación de empleo formal. En el acumulado de enero a mayo, la entidad registra casi 30 por ciento más empleos que los generados en el mismo periodo de 2025", destacó Cindy Blanco Ochoa, Secretaria de Desarrollo Económico.

De las 21 entidades federativas que registraron incremento en sus empleos en los primeros cinco meses del año, los empleos generados por Jalisco representan más de 7 por ciento del total de puestos creados en dicho periodo, lo que refleja la relevancia de la entidad en la generación de oportunidades laborales a nivel nacional.

Sin embargo para Mireya Pasillas es preocupante que la industria de la transformación haya perdido empleos en mayo, cuando suele ser uno de los motores de crecimiento del empleo en Jalisco.

"Habría que ver también qué va a suceder con la industria de la construcción, porque puede ser que una vez que pase el ciclo de obras ligadas al Mundial puede ser que se pierdan empleos", añadió.

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