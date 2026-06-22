Enfrentamiento en Yahualica deja un agresor abatido y dos soldados lesionados

El enfrentamiento del pasado sábado en el municipio de Yahualica entre elementos del Ejército Mexicano y civiles armados dejó saldo de un agresor muerto y dos militares lesionados.

El coordinador estratégico de Seguridad de Jalisco, Roberto Alarcón, señaló que es la información que tienen en Jalisco pese a que las autoridades militares reportaron aquel día a 3 atacantes muertos.

Para entender mejor: Enfrentamiento en Yahualica; Sedena reporta muertos y heridos

"Hubo en efecto un enfrentamiento del que también ustedes tuvieron conocimiento. El saldo que tenemos informado, tanto por el Instituto Jalisciense como por la Delegación estatal de la FGR es de un muerto y dos lesionados por parte de la Defensa, dos vehículos asegurados y armamento y equipo".

"El día de hoy todavía en la mañana antes de salir para acá, esperando esa pregunta, confirmé, reitero, con el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y solamente ingresó un fallecido, también tuve comunicación con el delegado de la Fiscalía General de la República y me confirmó también unfallecido, es la información oficial", mencionó Alarco Estrada.

Se desconoce si realmente hubo otros dos atacantes muertos

El coordinador no descartó diferentes hipótesis sobre los otros dos posibles fallecidos por parte de los criminales, como el que hubieran sido retirados por el grupo del crimen organizado o que puedan haber sido trasladados a Zacatecas.

"No sabemos si hubo otros dos, si se los llevaron los delincuentes a Zacatecas, pero es el informe que tenemos del lado de Jalisco. Siempre es una posibilidad (que se los lleven a Zacatecas), en otros eventos ha sucedido, no lo descartamos".

Los elementos del Ejército Mexicano eran de la región 11 militar ubicada en el estado de Zacatecas, pero fueron agredidos en Yahualica cuando circulaban por este último municipio, por lo que no se descarta la posibilidad mencionada.

Por lo pronto, el municipio no brindó mayor información respecto al incidente, únicamente solicitó a la población estar resguardada por motivos de seguridad.

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