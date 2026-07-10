IMSS Jalisco se pronuncia tras muerte de hombre afuera de la clínica 39 de Tlaquepaque

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Jalisco se pronunció ante el caso de la muerte de un hombre de 84 años de edad a las afueras de la Unidad Médica Familiar (UMF) número 89, ubicada en la zona de El Álamo, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque.

Marco Antonio Hernández, delegado del IMSS en Jalisco, expresó "sus más sinceras condolencias" a la familia y seres queridos del hombre fallecido en dicha unidad durante la mañana.

Respecto al fallecimiento de una persona al exterior de la UMF No. 39, en Tlaquepaque #IMSSJalisco informa pic.twitter.com/Ps8bpq7Qtp— IMSS Jalisco (@imssjalcontigo) July 10, 2026

El titular del IMSS en el estado señaló que se reunión con el personal de la mencionada clínica, así como con la persona que estaba acompañando al ahora fallecido, con el fin de brindarle apoyo y asesorías sobre los trámites correspondientes.

"Sostuve una reunión junto con autoridades de la Unidad de Medicina Familiar número 89 y con el acompañante de la persona fallecida, a fin de brindarle apoyo y asesoría".

El funcionario federal en el estado detalló que el hombre no había ingresado a la clínica para solicitar atención médica –según detalló en un mensaje en redes sociales- por lo que habría permanecido al exterior de la unidad en todo momento, refirió.

"De acuerdo con la información disponible hasta este momento y los registros institucionales, la persona permaneció en el exterior de la unidad y no existe registro de un ingreso para solicitar atención médica. El IMSS en Jalisco colabora plenamente con las autoridades competentes para el esclarecimiento de los hechos y proporcionará toda la información que le sea requerida".

Marco Antonio Hernández aseguró que van a colaborar con las autoridades correspondientes para aclarar la situación de la muerte de la persona.

Versiones indican que no fue atendido

El hombre de 84 años que falleció a las afueras de la clínica 39 del IMSS no habría recibido atención, según lo que se reportó por parte del familiar que lo acompañaba.

El hecho ocurrió la mañana de este viernes a las afueras de dicha clínica, que se encuentra cerca de la zona de El Álamo.

Las versiones indican que el hombre no recibió la atención médica porque su seguro habría vencido, sin embargo, esta información no fue confirmada por la autoridad federal del IMSS en Jalisco.

NG