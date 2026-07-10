La modernización del equipamiento médico del Centro Médico Nacional de Occidente (CMNO) continúa fortaleciendo la atención especializada que brinda a derechohabientes de Jalisco y de distintas entidades del país.

Durante los últimos dos años, la Unidad Médica de Alta Especialidad ha renovado parte de su infraestructura tecnológica con la incorporación de nuevos tomógrafos, aceleradores lineales para radioterapia y un mastógrafo de última generación, equipos que permitirán ofrecer diagnósticos más oportunos, tratamientos oncológicos con mayor precisión y una mejor capacidad de respuesta para pacientes de toda la región.

Incorporan nuevos tomógrafos para reducir tiempos de espera

Así lo detalló el director general del CMNO, Eduardo González Espinoza, quien explicó que, de hecho, una de las inversiones más importantes corresponde a la incorporación de dos tomógrafos de 256 cortes , con los que el hospital ahora cuenta con tres equipos para la realización de estudios diagnósticos.

Uno de ellos, dijo, es de 64 cortes y otro tiene la posibilidad de expandirse hasta 512 cortes, lo que incrementa la capacidad de atención y reduce significativamente los tiempos de espera.

González Espinoza señaló que esta nueva infraestructura permite realizar estudios en menor tiempo, mantener equipos disponibles para la atención permanente de urgencias, efectuar protocolos preoperatorios y estudios de cuerpo completo en aproximadamente un minuto, además de incrementar la productividad del servicio.

El doctor Eduardo González. IMSS JALISCO

"El tener tres tomógrafos en esta Unidad Médica de Alta Especialidad nos favorece que los estudios son más rápidos, que no tenemos listas de espera prolongadas para los estudios de todos nuestros pacientes, que tenemos tomógrafos disponibles para atender las urgencias, que llegan las 24 horas del día de lunes a domingo".

Añadió que con esta capacidad instalada el hospital puede realizar alrededor de 80 tomografías diarias , lo que representa un beneficio directo para los pacientes que requieren un diagnóstico oportuno y para quienes son canalizados a procedimientos quirúrgicos o de alta especialidad.

Modernizan el servicio de radioterapia para pacientes con cáncer

Por otra parte, en materia de atención oncológica, el director del CMNO informó que el hospital prácticamente concluyó el reemplazo de sus aceleradores lineales para radioterapia. Dos de los nuevos equipos ya se encuentran en funcionamiento y hace unos días inició la sustitución del tercero, por lo que este mismo año el CMNO contará con tres aceleradores lineales de alta energía de última generación para atender a pacientes con cáncer.

"Significa que este año terminaremos con tres aceleradores lineales de alta energía de última generación, completamente nuevos, atendiendo todas las necesidades de nuestros pacientes oncológicos que requieren y necesitan tratamiento con radioterapia", destacó.

El CMNO brinda radioterapia los siete días de la semana

El Director explicó que el servicio de radioterapia del Centro Médico Nacional de Occidente es el único del país que opera de manera continua de lunes a domingo, condición que responde a la alta demanda de tratamientos que recibe la institución.

Actualmente se realizan alrededor de 380 sesiones de radioterapia cada día, lo que hizo indispensable la renovación del equipamiento para garantizar la continuidad de la atención a las y los pacientes de la región.

IMSS JALISCO

"Es un logro muy importante, ya que el departamento de radioterapia es el único departamento que trabaja en toda la República Mexicana de lunes a domingo. Nosotros atendemos pacientes de lunes a domingo, dándoles sus sesiones de radioterapia".

Buscan ofrecer espacios más confortables para los pacientes

Además de la actualización tecnológica, las salas donde operan los nuevos aceleradores fueron acondicionadas para ofrecer un ambiente más confortable durante los tratamientos. Los espacios cuentan con murales y paisajes que cambian durante las sesiones con el propósito de brindar mayor tranquilidad a quienes enfrentan una enfermedad oncológica.

IMSS JALISCO

"Lo que más deseamos y buscamos es su atención, su bienestar, su tratamiento, su curación, pero además brindarles un espacio confortable y agradable que, por supuesto, marca mucha diferencia en la percepción y en la satisfacción también de los pacientes".

El CMNO atiende a pacientes de todo el occidente del país

González Espinoza destacó que el impacto de este equipamiento trasciende a Jalisco, ya que el Centro Médico Nacional de Occidente, recordó, no solo recibe a pacientes de Jalisco, sino también de Michoacán, Colima, Nayarit y Baja California , además de mantener abierta la posibilidad de atender casos provenientes de cualquier entidad del país cuando así se requiera.

IMSS JALISCO

"Nosotros abarcamos todo el occidente del País. Tenemos acuerdos de gestión con Michoacán, Colima, Nayarit y Jalisco, pero también vemos pacientes de Baja California y estamos abiertos a la atención de pacientes de cualquier parte de la República Mexicana que así se requiera", señaló.

Aseguran contar con tecnología de nivel internacional

"Somos favorecidos por nuestras autoridades y nuestros directores normativos de nivel central que nos apoyan y nos benefician en el reemplazo de los equipos, en equipos de última tecnología, recientes, actualizados. Puedo decir que estamos igual o mejor, porque hay hospitales particulares que no tienen la tecnología y el equipamiento que el Instituto Mexicano del Seguro Social afortunadamente nos ha estado apoyando. Entonces sí estamos al nivel de los mejores hospitales, no solamente a nivel nacional, a nivel mundial", finalizó el director del CMNO.

Van por un robot quirúrgico para fortalecer la atención especializada

Aunque el reemplazo de equipos ha significado uno de los proyectos más importantes para el hospital durante este año, el Centro Médico Nacional de Occidente ya trabaja en nuevas gestiones para ampliar aún más su capacidad tecnológica. Entre los proyectos prioritarios se encuentra la incorporación de un robot quirúrgico, equipo que actualmente sólo poseen unas cuantas unidades médicas del país.

González Espinoza explicó que las gestiones se realizan directamente con las autoridades centrales del IMSS y existe la expectativa de que el proyecto pueda concretarse en un corto plazo, lo que representaría un avance significativo para la atención de pacientes del occidente de México.

IMSS JALISCO

"Estamos trabajando para que nos llegue un robot quirúrgico. El robot quirúrgico va a ser algo que va a ser un boom para todo el occidente del país. Muy pocas unidades en la República Mexicana cuentan con el mismo y estamos contemplados para la llegada del robot quirúrgico aquí a nuestro hospital".

Además del robot, el director adelantó que este año también está previsto el reemplazo de tres angiógrafos utilizados en el área de hemodinamia, fundamentales para la atención de pacientes con código infarto y otros procedimientos cardiovasculares especializados.

"Estamos trabajando también en esos equipos que esperemos que este año se concrete la llegada de los mismos y, por supuesto, que vamos a seguir marcando diferencias, siempre en beneficio de nuestros derechohabientes", finalizó el director.

EE