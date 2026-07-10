Hermano de Benjamín Medrano habló sobre el asesinato del exalcalde de Fresnillo

El asesinato del exalcalde de Fresnillo, Benjamín Medrano Quezada, tomó por sorpresa a su familia y dejó un profundo dolor entre sus seres queridos. En entrevista con un periodista, su hermano confirmó que el fallecimiento fue un hecho repentino, habló del impacto que ha tenido la pérdida, exigió justicia para esclarecer el crimen y compartió detalles sobre los últimos años de vida del exmandatario.

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Benjamín Medrano Quezada fue asesinado el el pasado 7 de julio al interior de un negocio ubicado en el cruce de avenida Experiencia 3500 y Cintra, en la colonia Santa Elena de la Cruz, en Guadalajara, Jalisco. De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades, el exalcalde fue víctima de un ataque armado mientras se encontraba en la vía pública. Tras la agresión, cuerpos de emergencia y elementos de Policía de Guadalajara acudieron al lugar; sin embargo, se confirmó que ya no contaba con signos vitales.

A pesar de que el crimen se cometió hace pocos días, el hermano del fallecido, Juan Carlos Medrano, confirmó este viernes a través de una entrevista que la victima se trató del exalcalde de Fresnillo.

Durante la entrevista, Juan Carlos Medrano relató que, según la información que le fue proporcionada, su hermano acababa de salir de su domicilio cuando un hombre armado lo interceptó y le disparó. Aunque reconoció que aún desconoce varios aspectos de lo ocurrido, afirmó que se trató de un ataque directo que terminó con la vida del exalcalde.

El hermano de Benjamín Medrano también se refirió a los años posteriores a su carrera política. Aseguró que el exmandatario enfrentó diversas controversias, procesos legales y una constante persecución que, desde su perspectiva, estuvieron motivados por intereses y rivalidades políticas más que por hechos comprobados.

En la conversación con el periodista, señaló que, pese a ese panorama, Benjamín Medrano consiguió resolver los procedimientos judiciales en su contra y continuó con sus actividades. Sin embargo, reconoció que durante ese periodo nunca pudo recuperar por completo la tranquilidad.

Asimismo, explicó que en los últimos años el exalcalde cambió de residencia en varias ocasiones y vivió en diferentes ciudades del país. Entre ellas se encontraba Guadalajara, donde finalmente ocurrió el ataque armado que le arrebató la vida.

Por último hizo un llamado a las autoridades, en especial a las de Jalisco, para que el caso sea investigado con seriedad y se castigue a los responsables. Al momento, la Fiscalía de Justicia del Estado de Jalisco abrió una carpeta de investigación para esclarecer el crimen e identificar a los responsables.

¿Quién fue Benjamín Medrano?

Medrano Quezada fue una de las figuras políticas más conocidas de Fresnillo. Militó durante varios años en el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y se desempeñó como presidente municipal de Fresnillo en el periodo 2013-2016. Antes de ocupar la alcaldía, también fue diputado local en la LX Legislatura del Congreso de Zacatecas.

Además de su trayectoria política, era reconocido por su trabajo como promotor y empresario del entretenimiento, actividad que desempeñó durante décadas y que le permitió consolidar una amplia presencia pública en el Estado.

KR