¿Cuál es el municipio más importante de Jalisco?

Dueño del nombre de la cabecera que da origen al Área Metropolitana, y siendo la capital del Estado, Guadalajara es el municipio más importante de Jalisco.

El nombre de la ciudad de Guadalajara, una de las más relevantes de México por su industria y comercio, proviene del árabe "Wad-al-Hidjara" , que significa "Río que corre entre piedras" o "Río pedregoso".

Guadalajara se encuentra en la región Centro, y limita con Ixtlahuacán del Río, Zapotlanejo, Tonalá, Zapopan y Tlaquepaque.

IIEG

Por si te interesa: Lista de apodos con los que se le conoce a Guadalajara

Es uno de los municipios más pequeños del Estado, pero es el segundo más poblado. De acuerdo con el reporte "Guadalajara. Diagnóstico municipal" de noviembre de 2025 del Instituto de Información, Estadística y Geográfica de Jalisco (IIEG), cuenta con una población total de 1 millón 385 mil 629 habitantes, distribuidos en su superficie de 150.36 kilómetros cuadrados.

Guadalajara, el municipio más importante de Jalisco

De acuerdo con la historia, la ciudad de Guadalajara fue fundada en tres ocasiones antes de establecerse definitivamente en su ubicación actual, luego de una primera fundación en Zacatecas, un posterior traslado a Tonalá y, en 1535, a Tlacotán, asentamiento que tuvo que abandonarse debido a los constantes ataques de grupos indígenas; finalmente, el 14 de febrero de 1542, un grupo de peninsulares se trasladó a la cuarta y última sede, cerca del río San Juan de Dios, detrás de donde hoy se localiza el Teatro Degollado.

Así es Guadalajara

De acuerdo con el IIEG, la mayor parte del municipio de Guadalajara tiene un clima semicálido semihúmedo, con un verano lluvioso y un invierno no tan frío.

El 94% de la superficie municipal está habitada, y solo el 4.2% corresponde a vegetación. El municipio tiene 5 áreas naturales protegidas que son las Barrancas de los Ríos Santiago y Verde, el Bosque Colomos-La Campana, el Parque "González Gallo", y la Zona de Preservación Ecológica de Centro de Población Parque Agua Azul. Dos ríos, el Santiago y el Verde, cruzan el municipio en su parte norte.

En cuanto a economía, según el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (Denue) del Inegi, en Guadalajara había 99 mil 726 unidades económicas hasta el mes de mayo de 2022 y su distribución por sectores revela un predominio de establecimientos dedicados al sector comercio, siendo estos el 44.51% del total en el municipio. El IIEG dice que por esto, se ubica en la posición 1 del total de empresas establecidas en Jalisco y el lugar número 1 en el ranking regional.

Las industrias textil, metalmecánica, alimentos, fabricación de muebles y calzado son las principales.

La página oficial del Gobierno de Jalisco indica que en la ciudad se prestan todo tipo de servicios, desde financieros, a profesionales, técnicos, comunales, sociales, personales, de mantenimiento y turísticos. En cuanto a cultura, recreación y deporte, el municipio cuenta con una gran infraestructura que abarca museos, galerías de arte, teatros, bibliotecas, cines, restaurantes, antros y bares, plazas comerciales, jardines, parques, además de centros culturales, estadios, unidades deportivas, y una plaza de toros.

El comercio es abastecido, dice la misma página oficial, por 91 mercados municipales, 2 mercados de abastos, 134 tianguis, y más de 8 mil tiendas de abarrotes; Guadalajara es el proveedor de localidades cercanas y hasta de las más lejanas.

El arte de la ciudad de Guadalajara

Entre los monumentos arquitectónicos que se pueden visitar en Guadalajara están la Catedral, en el Centro Histórico; el Museo Cabañas; el Palacio de Gobierno; el templo Expiatorio; la Capilla de Aranzazú; la glorieta Minerva; los Arcos; el templo de Santa Mónica; el Santuario de Guadalupe; el exconvento del Carmen; el templo de San Juan de Dios; el Teatro Degollado; la Plaza de Armas; el Panteón de Belén; la Rotonda de los Jaliscienses Ilustres; y la Casa de los Perros o el Museo del Periodismo.

En la literatura, destacan nombre como José María Vigil, Irineo Paz, José López Portillo y Rojas, Salvador Quevedo y Zubieta, Luis Pérez Verdía, Enrique González Martínez y Francisco Rojas González.

Entre las fiestas tradicionales están las celebraciones por la fundación de Guadalajara, el 14 de febrero; los festejos por la Independencia de México, el 15 de septiembre; la Semana Santa y la Pascua; la Navidad; y las romerías por la Virgen de Zapopan . También, las tradicionales Fiestas de Octubre, con feria a lo largo del décimo mes del año.

No te pierdas: SAT promete multas de 122 mil pesos a los contribuyentes que no respeten esta regla

OF