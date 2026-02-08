Para este domingo 8 de febrero, el Servicio Meteorologico Nacional (SMN) del Gobierno de México y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) pronostican canales de baja presión en el occidente, centro y sureste de la República Mexicana y la entrada de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, originarán lluvias y chubascos en dichas regiones, incluida la península de Yucatán.

Además, prevalecerá el oleaje elevado en costas del Pacífico mexicano por mar de fondo. Finalmente, continuará un anticiclón en niveles medios de la atmósfera, manteniendo tiempo estable y ambiente cálido a caluroso en gran parte del territorio nacional, con temperaturas nocturnas y matutinas de frías a muy frías en zonas serranas de la Mesa del Norte y Mesa Central.

Clima hoy, 8 de febrero en GDL

Por otro lado, en Guadalajara se prevé para este domingo 8 de febrero lluvia ligera en algunas zonas de la ciudad.

De acuerdo con el sitio oficial de Meteored, por la mañana la temperatura podría oscilar entre los 14 °C y los 21 °C, con nubes y claros. Por la tarde, se esperan temperaturas mínimas de 23 °C y máximas de 26 °C, con nubes y claros. Por la noche, las temperaturas oscilarán entre los 20 °C y los 25 °C, con cielo parcialmente nublado.

Clima hoy, 8 de febrero en Jalisco

Según el SMN, se pronostica lluvias aisladas (0.1 a 5 mm) en algunas regiones de Jalisco.

Asimismo se prevé lluvias aisladas en Jalisco y Colima. Por la mañana, ambiente fresco en la región y muy frío con bancos de niebla en zonas de Jalisco y Michoacán. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso. Viento del oeste y suroeste de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 35 km/h. A demás de mar de fondo de 2.0 a 3.0 metros de altura en costas de Jalisco, Colima y Michoacán.

Con información del Servicio Meteorologico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA).

