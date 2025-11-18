Imputan a 40 personas por disturbios tras protesta del sábado

La Fiscalía del Estado informó esta noche que ya fueron imputadas, y permanecerán en prisión preventiva justificada, 40 personas quienes el pasado sábado 15 de noviembre fueron detenidas luego de los actos vandálicos registrados en el centro de la ciudad de Guadalajara, tras la protesta llevada a cabo en el primer cuadro de la ciudad para exigir más seguridad en el País.

Se trata de 35 hombres adultos y cinco mujeres adultas, a quienes les fue imputado el delito de daño a los monumentos arqueológicos, artísticos e históricos.

Además del delito previamente mencionado, a tres de ellos se les imputó el de daño en las cosas; a otros cuatro se les imputó además por lesiones y delitos cometidos contra representantes de la autoridad, refirió la dependencia a través de un comunicado.

"Los defensores legales de los procesados se acogieron al término constitucional de 72 horas, por lo que la audiencia de vinculación a proceso se realizará el próximo jueves a las 9 de la mañana", añadió la Fiscalía.

Por último, dijo la dependencia estatal, por el caso hay otros cuatro adolescentes menores de edad señalados en estos hechos: se está a la espera de que la autoridad jurisdiccional fije fecha y hora para la audiencia.

"La Fiscalía del Estado continuará con las indagatorias que permitan esclarecer estos hechos y deslindar las responsabilidades", finalizó el comunicado.

TAMBIÉN LEE: Investigan a dos policías por agresiones a periodistas en marcha de Generación Z

YC