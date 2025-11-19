El 2025 se ha destacado por un clima notablemente benigno, considerado por muchos como uno de los mejores de los últimos años. En la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), las temperaturas se mantuvieron por debajo de los 35 grados entre mayo y julio. Además, la ausencia de los fenómenos de "El Niño" y "La Niña" propició una temporada de lluvias copiosas durante el verano y parte del otoño, lo que resultó en un ambiente más fresco y contribuyó al reverdecimiento del paisaje nacional. En este contexto, y tras el anuncio del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) sobre el pronóstico de frentes fríos para la temporada y las condiciones recientes, surge la pregunta: ¿Cuándo comenzará la temporada de frío de 2025 en Guadalajara?

Jalisco cuenta con un clima templado, con características semisecas y semihúmedas. Según datos de la Universidad de Guadalajara (UdeG), las lluvias se concentran mayormente en verano. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) indica que las temperaturas más altas se registran generalmente entre abril y junio, periodos en los que los termómetros superan fácilmente los 30 grados.

La temporada más fría del Estado ocurre a principios de año, aunque el descenso de las temperaturas inicia semanas antes de concluir el año anterior. Este cambio se debe a la llegada de frentes fríos, justo como ha ocurrido en 2025, y se intensifica notablemente con el comienzo del invierno. En este contexto, se infiere que la temporada de frío ya ha empezado.

¿Qué es un frente frío?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) señala que un frente frío se forma cuando una masa de aire frío avanza y choca con una masa de aire cálido. Debido a que el aire frío es más denso, se desliza como una cuña por debajo del aire caliente, generando movimiento e inestabilidad en la atmósfera de la región.

Este fenómeno se caracteriza por una serie de efectos, que incluyen: descenso de las temperaturas y la aparición de heladas; vientos intensos; un incremento en la nubosidad y la consecuente precipitación (lluvias); y, en las áreas cercanas a la costa, un oleaje elevado.

En México, la temporada de frentes fríos abarca generalmente de septiembre a mayo, aunque estas fechas pueden variar ligeramente. De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), en promedio se registran unos 50 frentes fríos anualmente, concentrándose la mayoría durante el invierno. La duración de estos sistemas meteorológicos suele oscilar entre tres y siete días.

En Jalisco, particularmente en su capital, Guadalajara, el descenso de las temperaturas se empieza a percibir a mediados del otoño, típicamente a mediados o finales de noviembre. A pesar de que varios frentes fríos afectan al estado desde el comienzo de la temporada, históricamente, enero se consolida como el mes más frío del año.

¿Cuántos frentes fríos se esperan en la temporada 2025-2026?

El pronóstico difundido por el SMN anticipó una temporada activa de frentes fríos, con un total de 48 sistemas previstos entre septiembre de 2025 y mayo de 2026. De acuerdo con el desglose, diciembre de 2025 sería el mes con mayor incidencia, al registrar siete eventos, mientras que mayo de 2026 marcaría el cierre del periodo con solo tres.

La lista de lo proyectado quedó de esta manera:

Mes, año | Cantidad de frentes fríos

Septiembre 2025 | 5

Octubre 2025 | 5

Noviembre 2025 | 6

Diciembre 2025 | 7

Enero 2026 | 6

Febrero 2026 | 5

Marzo 2026 | 6

Abril 2026 | 5

Mayo 2026 | 3

Actualmente, el frente frío 15, asociado con una vaguada polar y con una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera, recorre el noroeste y norte de México, afectando mayormente a los estados de Sonora, Chihuahua y Sinaloa.

Este año, el invierno en el hemisferio norte, donde se encuentra Jalisco y su Zona Metropolitana de Guadalajara, comenzará el 21 de diciembre y concluirá el 20 de marzo de 2026.

