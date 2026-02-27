Impulsan estrategia económica en Jalisco

A raíz de los hechos de violencia registrados el pasado 22 de febrero, el Gobierno de Jalisco, Ayuntamientos y los principales sectores productivos del Estado acordaron cerrar filas para acelerar la reactivación económica, fortalecer la seguridad y enviar un mensaje claro de estabilidad y confianza.

Para ello se instaló formalmente la Mesa de Impulso Económico, integrada por autoridades estatales y municipales, cámaras empresariales, organismos productivos, universidades y representación sindical. El objetivo es coordinar acciones que permitan recuperar la actividad económica, educativa y social afectada por los disturbios.

El gobernador Pablo Lemus subrayó que la respuesta conjunta ha sido reconocida incluso a nivel nacional. “Estamos dando un ejemplo de cómo Jalisco ha sido muestra de reactivación económica… eso nos enorgullece porque estamos trabajando para todas y todos los jaliscienses”. Reconoció el esfuerzo de cada sector para retomar con rapidez la actividad productiva y sostuvo que la unidad es clave para mantener la confianza.

La Mesa contará con un Secretariado Técnico a cargo de la Coordinación Estratégica de Crecimiento y Desarrollo Económico, que dará seguimiento a los acuerdos.

Desde el ámbito municipal, el alcalde de Zapopan, Juan José Frangie, anunció medidas inmediatas para facilitar la reapertura de negocios. “Giré instrucciones para que los establecimientos incendiados tengan rapidez y agilidad en permisos y trámites para remodelar”. Pidió reforzar la vigilancia en carreteras con apoyo de la Policía estatal y la Guardia Nacional. “Jalisco es un Estado del que sale mucha mercancía. Necesitamos que los transportistas se sientan seguros”.

El sector de la construcción se comprometió a ser uno de los motores de la recuperación. Roberto Escobedo, presidente de la CMIC en Jalisco, afirmó que la industria es esencial para dinamizar la economía. “Somos un actor clave para generar reactivación y seguir impulsando la dinámica económica del Estado”. Añadió que existe la disposición para acelerar los proyectos de infraestructura ya programados.

En el sector de la vivienda, Joaquín Vaca, presidente de la Canadevi, destacó que la construcción de más de 20 mil viviendas este año generará una derrama superior a los 26 mil millones de pesos. “Queremos seguir trabajando como lo veníamos haciendo, no frenar proyectos. Es la mejor señal de confianza”.

Las universidades también sumaron su voz. La UNIVA señaló que la reactivación no debe limitarse al ámbito económico, sino incluir la reconstrucción del tejido social y el fortalecimiento de la cultura de paz. “La colaboración entre academia, empresa y sociedad civil es clave para generar estabilidad, confianza y desarrollo sostenible”.

El rector del ITESO, Alexander Zatyrka Pacheco, acentuó: “Buscamos reafirmar nuestro trabajo conjunto para fortalecer a Jalisco”. Entre las peticiones concretas destacó garantizar caminos seguros, facilitar trámites municipales de reconstrucción y apoyar a quienes perdieron su sustento. “Desde las universidades refrendamos el compromiso con la educación de calidad y la construcción de una cultura de paz”.

Por su parte, César de Anda, titular del Consejo Consultivo para la Innovación, Crecimiento y Desarrollo Sostenible (Coincydes), hizo un llamado al Gobierno federal para reforzar la vigilancia con patrullajes permanentes del Ejército y la Guardia Nacional en carreteras y puntos estratégicos. “Es fundamental resguardar la infraestructura y enviar un mensaje de confianza”. Pidió mantener los eventos masivos programados y reforzar la promoción turística.

Organizaciones llaman a reforzar la confianza y las inversiones

Tras los hechos violentos del 22 de febrero, especialistas y representantes económicos coincidieron en que la recuperación de la confianza y el fortalecimiento de la seguridad serán determinantes para reactivar la economía de Jalisco, con especial énfasis en el turismo y la continuidad de inversiones.

Augusto Chacón, director del observatorio ciudadano Jalisco Cómo Vamos, señaló que el sector turístico debe convertirse en la principal apuesta, al ser uno de los mayores generadores de derrama económica. Consideró prioritario reforzar la imagen del Estado, garantizar condiciones de seguridad y promover campañas de alcance internacional, particularmente en destinos como Puerto Vallarta y la Zona Metropolitana de Guadalajara, ante la cercanía de los periodos vacacionales.

Por su parte, César de Anda, presidente del Consejo Consultivo para la Innovación, Crecimiento y Desarrollo Sostenible, subrayó que la seguridad es condición indispensable para sostener la actividad económica. Pidió al Gobierno de México reforzar el patrullaje con el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional en carreteras e infraestructura estratégica.

Ambos coincidieron en que la coordinación entre autoridades, iniciativa privada y sociedad permitirá restablecer la normalidad, preservar eventos programados y enviar señales de estabilidad que incentiven la inversión, el turismo y el desarrollo económico estatal. También llamaron a mantener operaciones, evitar rumores y fortalecer promoción para demostrar que Jalisco es un destino competitivo y confiable para visitantes e inversionistas.

La coordinación entre autoridades, iniciativa privada y sociedad permitirá restablecer la normalidad, preservar eventos programados y enviar señales de estabilidad.

El sector de la construcción es un pilar fundamental

El presidente en Jalisco de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Roberto Escobedo, afirmó que el sector será pilar de la reactivación económica estatal, al ser considerado industria esencial y detonadora de empleo. Señaló que los proyectos de infraestructura en cartera serán acelerados y solicitó reforzar la seguridad en carreteras para garantizar el traslado de materiales y personal, debido a la dependencia de la cadena de suministro en todo el Estado.

Por su parte, Joaquín Vaca, dirigente de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de la Vivienda en Jalisco, destacó que este año se prevé la construcción de más de 20 mil viviendas, con valor promedio de 1.3 millones de pesos, lo que generaría una derrama superior a 26 mil millones de pesos. Añadió que el sector aporta entre 6 y 7% del PIB y genera miles de empleos directos e indirectos.

En paralelo, la diputada Gabriela Cárdenas Rodríguez, del Congreso de Jalisco, propuso fortalecer el Fondo de Ayuda a Víctimas, con 114 millones de pesos disponibles, y coordinar apoyos con dependencias estatales y municipios para respaldar a familias y microempresas afectadas por recientes hechos de violencia.

FRASES

“Tenemos meses muy dinámicos por delante. Sigamos trabajando con unidad, responsabilidad y visión de futuro. Sigamos demostrando por qué somos la fuerza empresarial”.

Javier Arroyo Navarro, presidente de la Canaco.

“La mesa es importante para reactivar la economía. El sector espera construir este año más de 20 mil viviendas, lo que significa una derrama económica de más de 26 mil millones de pesos”.

Joaquín Vaca, presidente de la Canadevi en Jalisco.

“El sector de la construcción será pilar fundamental y el principal protagonista para la reactivación económica. Los proyectos de infraestructura serán acelerados”.

Roberto Escobedo, presidente de la CMIC en Jalisco.

“El llamado es a trabajar en conjunto, que haya seguridad, con patrullaje permanente del Ejército y la Guardia Nacional. Que se refuerce una gran campaña de promoción”.

César de Anda, titular del Coincydes.

“En Zapopan habrá facilidades para que los comercios vuelvan a la normalidad lo más pronto. Ya giré instrucciones al municipio… y cada presidente municipal hará lo propio”.

Juan José Frangie, alcalde de Zapopan.

“Reafirmar nuestro trabajo conjunto y coordinado para fortalecer a Jalisco; que los caminos sean transitables y seguros, que a nivel municipal se apoye con los permisos y otros trámites para el proceso de reconstrucción; se pidió apoyo para las personas que perdieron su modus vivendi. En lo que corresponde a las universidades, refrendar nuestro compromiso por mantener la educación de calidad”.

Alexander Zatyrka Pacheco, rector del ITESO.

“La casa de estudios señaló que no se debe hablar únicamente de áreas de oportunidad económica, consideran que se debe fortalecer la cultura de paz, la reconstrucción del tejido social y la formación ética de las nuevas generaciones. La casa de estudios consideró que el sector educativo y el sector productivo deben trabajar de manera articulada”.

Comunicado de la UNIVA, que encabeza Francisco Ramírez.

“Tratar de mejorar las instituciones de Jalisco. Se necesita mejorar las garantías de las personas para garantizar que, eventualmente, la reactivación económica se presente de la manera más pronta posible. Un sector primordial que debe impulsarse con la reactivación económica es el terciario o de servicios, el cual sería el más beneficiado este año según el académico de la casa”.

Antonio Ruiz Porras, académico de la UdeG.

“Lo primero es liberar todas las carreteras, caminos y puentes, repararlos en cuyo caso sea necesario hacer reparaciones y sobre todo, reponer las unidades suficientes del transporte público que se vieron afectadas. Sobre todo, para ver de qué manera bajo las condiciones presupuestales del estado se pudiera ayudar, en algunos casos, a los de mayor fragilidad económica”.

Israel Macías, académico de la UP.

“La seguridad pública y la prevención del delito en todas las carreteras, ciudades e instalaciones gubernamentales, para transmitir protección personal y certeza a los usuarios públicos y privados de todos los servicios. La seguridad impacta en sectores como el turismo, la manufactura y el transporte, entre otros. Uno de los sectores más relevantes es el turismo”.

Antonio Sánchez Sierra, académico de la UdeG.



