Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el viernes 27 de febrero de 2026

El clima en Guadalajara para este viernes 27 de febrero informa que estará con cielo claro con 32 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 34 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 10%.

Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Guadalajara

Sábado 28 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 14

Domingo 1 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 14

Lunes 2 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 15

Martes 3 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 14

Miércoles 4 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 13

Jueves 5 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 14

Viernes 6 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 13

