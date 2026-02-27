Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el viernes 27 de febrero de 2026

El clima en El Salto para este viernes 27 de febrero prevé que estará con cielo claro con 30 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 13 grados.Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Sábado 28 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 14Domingo 1 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 14Lunes 2 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 15Martes 3 de marzo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14Miércoles 4 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 13Jueves 5 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 15Viernes 6 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 13Clima en Tapalpa Clima en Tlaquepaque Clima en Guadalajara Clima en Tonalá Clima en Monterrey Clima en Mazamitla Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Cancún Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Zapopan Clima en Chapala Clima en Puerto Vallarta Clima en Ciudad de México