IJCF tomará muestras de ADN a familiares de personas desaparecidas en Zapopan

Con el fin de acercar servicios de atención a familiares de personas desaparecidas, la brigada del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) tomará muestras de ADN y realizará entrevistas contextuales en Zapopan, del 27 al 29 de noviembre.

Los interesados pueden solicitar una cita a través de mensaje de WhastApp o llamada telefónica al número 33 1411 2215. La toma de ADN se tomará a algún integrante de la familia de la persona desaparecida (madre, padre, hijas, hijos, hermanas o hermanos), mientras que en la entrevista se podrá aportar información relacionada con la desaparición, como fotografías del ser querido y características particulares: cicatrices, tatuajes, prótesis o cualquier otro dato relevante.

La toma de ADN se tomará a algún integrante de la familia de la persona desaparecida. ESPECIAL / IJCF

La información recabada es destinada exclusivamente a la búsqueda e identificación de personas e integrada en la base de datos del IJCF. La brigada se encontrará en la Unidad Administrativa Basílica del Gobierno de Zapopan, ubicada en Prolongación 20 de Noviembre, a un costado de la Basílica, entre los cruces de Javier Mina, Emiliano Zapata y Eva Briseño, en la colonia Centro. El horario de atención es de las 9:00 a las 17:00 horas.

Se debe presentar una identificación oficial con fotografía para adultos, y la CURP para menores de edad.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF