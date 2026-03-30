Detienen a dos en distintos hechos por desaparición de personas

En dos hechos distintos en Jalisco, elementos de la Dirección de Órdenes de Aprehensión de la Fiscalía Estatal lograron capturar a dos hombres, señalados en casos de desaparición de personas.

La detención, dijo la Fiscalía de Jalisco, se logró como resultado de los trabajos de investigación y en cumplimento de mandamientos judiciales, contra las dos personas presuntamente responsables del delito de desaparición cometida por particulares agravada.

En el primero de los casos, dijo la dependencia, la detención se llevó a cabo el pasado 26 de marzo, en calles de Ixtapa en el municipio de Puerto Vallarta.

La orden de aprehensión contra Óscar “N” fue librada por el Juzgado Primero de Control y Juicio Oral del Octavo Distrito Judicial, con sede en Puerto Vallarta.

De acuerdo con las investigaciones, los hechos ocurrieron en 2020, cuando el hombre víctima se dirigía caminando en dicho municipio hacia su lugar de trabajo, momento en que personas a bordo de un vehículo, entre ellos el ahora detenido, presuntamente lo interceptaron para privarlo de su libertad y despojarlo de sus pertenencias, momento desde el cual se desconoce su paradero.

Posteriormente, se presume que los involucrados intentaron desviar la investigación al comunicar a un familiar que la víctima se encontraba laborando en Punta de Mita, Nayarit, situación que generó sospechas y derivó en una denuncia por la desaparición del hombre.

Tras su captura, Óscar ''N'' fue puesto a disposición de la autoridad competente, quien determinará su situación jurídica conforme a derecho.

Por otra parte, la colaboración con autoridades del Estado de Morelos permitió a la Dirección de Órdenes de Aprehensión de la Fiscalía del Estado de Jalisco, detener a un hombre buscado por el delito de desaparición cometida por particulares agravada, tras hechos cometidos en aquella entidad, dijo la dependencia en un comunicado.

Se trata de Cirilo "N", quien contaba con una orden de aprehensión emitida por un juzgado de primera instancia del Estado de Morelos, por hechos ocurridos el 19 de febrero de 2019 en la colonia Los Presidentes, en Temixco.

"Según investigan autoridades morelenses, se presume que ese día el ahora detenido privó de su libertad a una mujer en un domicilio de la citada colonia, mismo lugar donde fue localizada inhumada de manera clandestina el 27 de febrero de 2025", señaló la Fiscalía de Jalisco sobre el caso.

Señalado como presunto responsable de los hechos, Cirilo "N" se mantuvo prófugo de la justicia hasta el pasado 25 de marzo, cuando fue detenido por las y los agentes especiales de la Fiscalía del Estado de Jalisco, en la colonia Los Chícharos, en el municipio de Lagos de Moreno.

Luego de su detención, el presunto causante fue trasladado de nuevo ante un juzgado en tierras morelenses, donde sus autoridades continuarán con las indagatorias correspondientes, añadió la dependencia.

"La Fiscalía del Estado de Jalisco sostiene que continuará con las colaboraciones con distintas entidades para lograr capturar a quienes intentan esconderse de la justicia. A través de estas acciones, se lanza un poderoso mensaje de que no habrá escondite para quienes estén señalados en hechos delictivos", finalizó la dependencia estatal.



YC