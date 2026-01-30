IDEFT y asociación civil firman convenio para impulsar la reinserción laboral en Jalisco

El Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Jalisco (IDEFT) ha establecido un convenio de colaboración significativo con la asociación civil Jesucristo Nuestra Esperanza; este acuerdo tiene como finalidad principal ampliar el acceso a la capacitación laboral y fortalecer los procesos de reinserción social efectiva para los ciudadanos en el Estado de Jalisco.

La iniciativa representa un paso crucial para brindar nuevas oportunidades a grupos vulnerables, la formación profesional es vista como una herramienta esencial para la inclusión social y la dignificación de las personas, según las autoridades estatales involucradas en el proyecto.

La firma del acuerdo fue llevada a cabo por el director general del IDEFT, Salvador Cosío Gaona, y el presidente de la asociación civil, Jesús Regalado Lozano, además, en el evento también estuvo presente el director de la Unidad Guadalajara del Instituto, Felipe Reyes Rivas, lo que subraya el compromiso de todas las partes.

Este tipo de alianzas estratégicas cuentan con el respaldo decidido del gobernador Pablo Lemus Navarro, quien ha manifestado su interés en iniciativas que promuevan el desarrollo. Asimismo, el secretario de Educación, Juan Carlos Flores Miramontes, quien preside la Junta Directiva del IDEFT, apoya firmemente esta visión.

Ampliando el alcance de la capacitación

Uno de los objetivos centrales del IDEFT es acercar programas de capacitación para el trabajo a personas de escasos recursos, la meta es equiparlos con habilidades prácticas que mejoren sus perspectivas de empleo y su calidad de vida, facilitando su integración productiva en la sociedad.

Además, el convenio busca ofrecer una segunda oportunidad a individuos que se encuentran en procesos de recuperación y en la lucha contra adicciones. Brindarles herramientas que fortalezcan su autonomía personal y empleabilidad es fundamental para su reintegración social plena.

Con esta colaboración, el IDEFT y Jesucristo Nuestra Esperanza refrendan su compromiso de trabajar de manera coordinada, pues el propósito es implementar programas de capacitación que sean accesibles, pertinentes y con un profundo sentido social, adaptados a las necesidades de la población jalisciense.

Estos cursos buscan no solo transmitir conocimientos técnicos, sino también fomentar habilidades blandas esenciales para el éxito laboral. Esto incluye trabajo en equipo, comunicación efectiva y resolución de problemas, elementos clave para un desempeño integral en cualquier entorno profesional.

Impacto y desarrollo social

La alianza está diseñada para incidir directamente en la mejora de la calidad de vida de sectores que históricamente han enfrentado mayores barreras. El acceso a la formación y al empleo es un pilar para romper ciclos de desigualdad y fomentar la movilidad social.

El IDEFT continúa consolidando alianzas estratégicas con organizaciones de la sociedad civil que comparten una visión humanista y de servicio a la comunidad. Estas colaboraciones son vitales para amplificar el impacto de los esfuerzos individuales y generar un cambio sistémico.

Estas acciones se alinean de manera directa con las políticas públicas impulsadas por el Gobierno de Jalisco. Las autoridades buscan fortalecer la educación, la capacitación profesional y el bienestar social en la entidad, contribuyendo a la construcción de una sociedad más equitativa y con mayores oportunidades para todos sus habitantes.

Se espera que los beneficiarios de estos programas puedan acceder a mejores empleos y condiciones de vida dignas, impactando positivamente en sus familias y comunidades. Esta es una inversión a largo plazo en el capital humano del Estado.

