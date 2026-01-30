Clausuran dos negocios en la colonia Americana por exceso de ruido

Como parte de los operativos de control de ruido, personal de la Dirección de Inspección y Vigilancia, en coordinación con Medio Ambiente y la Comisaría de Guadalajara, clausuraron dos negocios ubicados en la colonia Americana por exceder el límite máximo de emisión sonora permitido.

En un comunicado, el Gobierno de Guadalajara detalló que se alertó al personal sobre los altos niveles de ruido en el primer local a través de un reporte vecinal.

Al realizar la inspección, se registró que el sonido excedía, por mucho, lo establecido en la NOM-081, la cual establece, como máximo, 68 decibeles. En el negocio se registraron 81.

Debido a esto, se procedió a la clausura total del giro y se colocaron los sellos correspondientes en los ingresos principales.

En el caso del segundo negocio, que se ubica en la calle López Cotilla, se detectó que los niveles de ruido excedían por más de 15 decibeles los permitidos, por lo que se procedió con la clausura.

En ambos locales, la medición del nivel de ruido se realizó conforme a lo que establece la Norma, desde el exterior de cada establecimiento, a una distancia de un metro y medio del ingreso, esto cuando se trata de ruido emanado por una fuente fija.

Con el objetivo de garantizar el bienestar de los habitantes del municipio, durante estos operativos el Gobierno de Guadalajara también revisa que los negocios cumplan, en general, con la reglamentación municipal.

Para reportar comercios que excedan los niveles de ruido permitidos, se pone a disposición de la ciudadanía el GuaZap 333-610-1010. También se pueden realizar reportes marcando al 070 o a través de los chats vecinales que hay en sus colonias.

