IDEFT participa en feria de empleo en Puerto Vallarta para impulsar capacitación

El Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Jalisco (IDEFT) participó en la primera Feria Nacional de Empleo Puerto Vallarta 2026. Este evento, organizado por el Servicio Nacional del Empleo (SNE), tuvo lugar en el Malecón, a la altura de Los Arcos y las letras distintivas de la ciudad. Su objetivo principal fue acercar las oportunidades de capacitación y desarrollo de habilidades a los asistentes.

Durante la jornada, veinticinco empresas locales ofrecieron más de setecientas vacantes para contratación inmediata. Las oportunidades se concentraron principalmente en los sectores hotelero, restaurantero y comercial. Esta iniciativa busca fortalecer la empleabilidad y el crecimiento profesional de los habitantes de Puerto Vallarta.

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El papel del IDEFT en la feria

Las Unidades Regionales Puerto Vallarta I y Puerto Vallarta II del IDEFT tuvieron una presencia activa en la feria. Sus equipos brindaron información detallada sobre la oferta educativa del instituto. Se destacaron los programas de capacitación diseñados para el desarrollo de habilidades esenciales en el mercado laboral.

Francisco Javier Bravo Carbajal, director de la Unidad Regional Puerto Vallarta I, y Salma Yunuet Ramos Estrada, directora de Puerto Vallarta II, estuvieron presentes. Ambos refrendaron el compromiso de la institución con la formación. El objetivo es proporcionar herramientas que impulsen la empleabilidad y el desarrollo profesional de la comunidad.

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Mediante su módulo informativo, el IDEFT ofreció orientación específica sobre cursos y especialidades. Estos programas están alineados con las necesidades actuales del mercado laboral. Se presentaron opciones tanto para quienes buscan empleo como para quienes desean emprender o mejorar sus competencias.

Colaboración interinstitucional y visión a futuro

La participación del instituto fue posible gracias a la invitación de Sandra Berenice Sánchez Segura. Ella es la Coordinadora Técnica Especializada del Servicio Nacional de Empleo (SNE) en su Unidad Regional Puerto Vallarta. Esta colaboración fortalece el trabajo conjunto entre las instituciones dedicadas al desarrollo laboral.

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Estas acciones consolidan la presencia del IDEFT en foros que vinculan al sector productivo con la ciudadanía. De esta forma, se generan oportunidades reales de preparación y capacitación. El propósito final es mejorar la calidad de vida de los jaliscienses en la región.

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La visión de estas iniciativas es impulsada por el Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro. También cuenta con el respaldo del secretario de Educación Jalisco, Juan Carlos Flores Miramontes, y del director general del IDEFT, Salvador Cosío Gaona. La capacitación laboral es considerada un motor de transformación y crecimiento socioeconómico para el Estado.

Este artículo ha sido generado y traducido con el apoyo de IA y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros T&C

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