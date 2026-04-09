IDEFT impulsará nueva oferta de cursos con inteligencia artificial

El Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Jalisco (IDEFT) moderniza su propuesta académica con una capacitación estratégica. Dirigida a su equipo directivo, administrativo y docente, esta iniciativa sienta las bases para nuevos cursos. El objetivo es responder a las demandas actuales del mercado laboral en áreas tecnológicas .

La Dirección General del IDEFT, encabezada por Salvador Cosío Gaona, impulsó este esfuerzo. La primera fase de la formación comenzó a principios de año en Zapopan. La visión central es evolucionar la oferta educativa hacia campos de alta relevancia tecnológica.

Jorge Montalvo y su equipo de especialistas colaboraron en el proceso . Su participación se centró en el desarrollo de contenidos innovadores. Esto asegura que los nuevos programas estén a la vanguardia.

Durante aproximadamente dos meses, dieciocho participantes se sumaron al programa. Incluía a directivos, personal administrativo e instructores del instituto. Se abordaron temas esenciales para el futuro educativo y laboral.

Formación en IA: Un paso crucial para el empleo en Jalisco

Los temas tratados abarcaron la inteligencia artificial aplicada a la educación. También se incluyó marketing para cursos básicos y diplomados. La ciberseguridad básica fue otro pilar fundamental, preparando al personal para crear nuevos programas.

La conclusión de esta primera etapa tuvo lugar en el plantel Tlajomulco. A este evento se integró personal de diversos municipios. Participaron representantes de Zapopan, Guadalajara, Tlaquepaque y Zapotlán el Grande.

Además, se sumaron asistentes de Tlajomulco, Huejuquilla y Lagos de Moreno. Esta amplia participación consolida el esfuerzo institucional. El alcance de la capacitación se extendió a nivel estatal, beneficiando a múltiples regiones.

La Dirección Técnica Académica (DTA) brindó un acompañamiento esencial . Su asesoría fue clave en la definición de requisitos para los proyectos finales. También detalló el trayecto formativo, garantizando la pertinencia de los contenidos.

IDEFT: Cursos de IA para principiantes y habilidades digitales

La nueva oferta académica en inteligencia artificial se integrará a finales de abril. Su difusión y apertura al público se prevé para el mes de mayo. Se espera que esto impulse la capacitación en tecnología.

Entre los cursos planeados se destaca “IA para principiantes”. También se incluyen programas enfocados en el fortalecimiento de habilidades digitales. Este último ya está disponible en el catálogo institucional del IDEFT.

Estas acciones reflejan el compromiso del Gobierno de Jalisco con la educación . El objetivo es ofrecer una formación pertinente, innovadora y accesible. Así lo declaró el liderazgo del gobernador Pablo Lemus Navarro.

El secretario de Educación, Juan Carlos Flores Miramontes, también respalda la iniciativa. Él preside la Junta Directiva del IDEFT. Se busca fortalecer la capacitación para el trabajo como motor del desarrollo.

La capacitación es una herramienta clave para el desarrollo económico y social del estado. Este enfoque asegura que los ciudadanos adquieran competencias valiosas. Así, Jalisco avanza en su modernización educativa y laboral.

SV