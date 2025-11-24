IDEFT impulsa tradiciones con cursos alusivos a festividades

El Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Jalisco (IDEFT) está reforzando las tradiciones culturales de la región mediante una variedad de cursos temáticos relacionados con fechas festivas, esta iniciativa, desarrollada en diversas localidades del Estado durante días recientes, busca preservar y enriquecer la identidad comunitaria, ofreciendo capacitaciones en oficios y habilidades específicas.

La amplia oferta académica del IDEFT supera los 500 cursos en todo Jalisco, abarcando diferentes áreas formativas y llegando a distintas poblaciones.

En días recientes, el instituto ofreció cursos de maquillaje de catrinas en municipios como Arandas y Tepatitlán, así como clases de maquillaje de calaveras en Puerto Vallarta II.

Estas actividades no solo promueven el desarrollo de habilidades creativas y productivas, sino que también realzan el significado cultural de figuras emblemáticas. La Catrina, por ejemplo, es una obra inspirada en José Guadalupe Posada, un símbolo distintivo del Día de Muertos, asimismo.

Preservación cultural y desarrollo de habilidades en Jalisco

En Villa Hidalgo se impartió un curso especializado en la elaboración de pan de muerto, una tradición con orígenes en rituales prehispánicos que mantiene viva la conexión con el pasado , los tapetes tradicionales, creados con flores y aserrín, que simbolizan la bienvenida a los difuntos, también fueron objeto de capacitación en Ixtlahuacán de los Membrillos.

En Ixtlahuacán de los Membrillos, el IDEFT ha iniciado recientemente cursos sobre cenas y postres de Navidad, de manera similar, en la localidad de La Mora, en Teuchitlán, se están llevando a cabo capacitaciones que fomentan la conservación de costumbres familiares arraigadas, estas incluyen la preparación de buñuelos, ponche de frutas y otras recetas tradicionales que refuerzan el sentido de comunidad durante las celebraciones decembrinas.

El director general del IDEFT, Salvador Cosío Gaona, ha destacado que estas acciones se alinean completamente con la visión del gobernador Pablo Lemus Navarro y del secretario de Educación, Juan Carlos Flores Miramontes. Ambos funcionarios, presidente de la Junta de Gobierno del Instituto, han impulsado activamente una política pública orientada a fortalecer la identidad cultural de Jalisco. Esta política busca, además, promover el aprendizaje continuo para la vida y acercar oportunidades de capacitación profesional a cada región del Estado.

Con estas iniciativas, el Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Jalisco reafirma su compromiso fundamental con la formación integral de los ciudadanos. Además, el IDEFT contribuye activamente a la preservación de las valiosas tradiciones de la entidad y al impulso del desarrollo comunitario en todas sus demarcaciones, fomentando un futuro de crecimiento y arraigo cultural.

El programa de cursos está diseñado para ser accesible y relevante para las necesidades de cada comunidad, este esfuerzo conjunto subraya la importancia de la educación no solo como medio de progreso económico, sino también como pilar para el mantenimiento de la riqueza cultural y social de Jalisco. La institución continúa trabajando para ampliar su alcance y ofrecer más oportunidades a la población.

