Banco de Alimentos evoluciona al Parque de la Generosidad

El Banco de Alimentos que se ubica en Tlaquepaque evoluciona y ahora será el Parque de la Generosidad.

El proyecto contempla además del Banco de Alimentos, el Banco de Ropa y Enseres Domésticos, el Banco de Medicamentos, el Banco del Empleo y en un futuro hasta una clínica y una guardería.

Este lunes fue presentada la segunda etapa del proyecto que albergará el Banco de Ropa y Enseres Domésticos y el Banco de Medicamentos.

José Luis González Iñigo, presidente del Consejo del Banco de Alimentos, resaltó la importancia de este complejo orientado a las clases necesitadas y las que más carencias tienen.

"Es el más grande de todos de México y yo diría que de América Latina", afirmó.

"Lo que vale en todo esto son las personas, podemos tener muchas empresas aquí presentes, muchas instituciones, pero lo que valen son quienes están al frente de ellas", añadió

Francisco Cornejo, responsable del proyecto y construcción de la segunda etapa, detalló que el banco de ropa, calzado y enseres domésticos ya venían operando en el Banco de Alimentos pero ahora se ubicará en la segunda etapa.

"Con la construcción de esta segunda etapa pretendemos mudarlas y agregar el banco de medicamentos con farmacia, almacén, diagnóstico médico, medicinas y laboratorios", detalló.

La segunda etapa se construirá en un área de casi 8 mil metros cuadrados y se espera terminar a mediados del próximo año.

En una tercera etapa se contempla la construcción del banco de empleos, un área para apoyar a micro negocios, un hospital y la guardería.

Priscila Franco Barba, secretaria del Sistema de Asistencia Social, informó que el Gobierno del Estado apoyará con 30 millones de pesos para la construcción de la segunda etapa que tendrá un costo total de 135 millones de pesos.

El Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, dijo que analizará la construcción del Banco del Empleo y la de un hospital en el inmueble.

"Vemos con mucha atención la posibilidad de tener un pequeño centro de salud, una clínica y de acuerdo a las necesidades que se tengan en esta zona de Tlaquepaque", concluyó.

